«Пунктуальность» аэропортов в России снизилась на 17% в 2025-м: больше всего рейсов задержано в Жуковском и Внуково
Каждый второй рейс из «Шереметьево» был задержан в 2025-м
Доля рейсов, выполненных без задержек, в России по итогам 2025 года снизилась примерно на 17%, выяснили аналитики «АльфаСтрахования». Лидерами по пунктуальности стали региональные аэропорты — Чебоксары, Красноярск и Сургут, где вовремя выполнялись от 72% до 84% рейсов. Крупнейшие аэропорты страны, включая Шереметьево и Домодедово, показали результат на уровне 50% и меньше.
Московские авиаузлы показали самую низкую пунктуальность в 2025-м
Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные по полисам страхования пассажиров, предусматривающим выплаты при задержке или отмене рейса. В основу рейтинга легли данные по 864 тыс. рейсов за 2025 год.
По сравнению с 2024 годом доля рейсов, выполненных точно по расписанию, снизилась с 71% до 59%.
Самые высокие показатели пунктуальности в 2025 году показали региональные аэропорты:
- Чебоксары — 84% рейсов без задержек;
- Иваново — 84%;
- Пенза — 80%;
- Нерюнгри и Ижевск — по 79%.
Среди аэропортов городов-миллионников лидировал Красноярск — 75% рейсов выполнены вовремя. Далее следуют Нижний Новгород (73%), Санкт-Петербург и Казань (по 71%).
Крупные аэропорты продемонстрировали более низкую пунктуальность в 2025 году:
- Шереметьево — 50% рейсов без задержек;
- Домодедово — 50%;
- Жуковский — 36%;
- Внуково — 32%.
Во всех случаях показатели снизились по сравнению с 2024 годом, когда доля своевременных вылетов в этих аэропортах превышала 55–67%.
Задержки рейсов чаще всего не превышали одного часа
По словам директора департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование» Дмитрия Мигачева, на статистику пунктуальности влияет совокупность факторов, включая пассажиропоток и климатические условия. В 2025 году значимым фактором роста задержек стали ограничения, связанные с введением плана «Ковер» при беспилотной опасности.
В 2025 году «АльфаСтрахование» урегулировала 133,9 тыс. страховых случаев по задержкам и отменам авиарейсов. Этот показатель превысил результаты всего 2024 года на 287%.
В то же время доля рейсов с задержкой более одного часа составила 12%. В «АльфаСтрахование» подчеркнули, что большинство задержек оставались в пределах одного часа.
Пассажиропоток в России демонстрирует рост
Ранее «Аэрофлот» зафиксировал высокий пассажиропоток на международных направлениях. Самыми популярными зарубежными маршрутами стали рейсы из Москвы в Турцию и Армению. Рейсы между Москвой и азербайджанским городом Гянджа показали рекордный рост — 68% год к году.
«Аэрофлот» также зафиксировал рост международных перелётов из регионов. В 2025 году пассажиропоток на рейсах Санкт-Петербург — Дубай вырос на 37%, Санкт-Петербург — Хургада — на 34%. Существенный рост также показал маршрут Минеральные Воды — Анталья, где количество пассажиров увеличилось на 44% год к году.
