Открыть ПВЗ «Вайлдберриз» — это уже не подработка, а бизнес

Пункты выдачи заказов становятся полноценным бизнесом с потенциалом роста. По данным РВБ, каждый второй владелец ПВЗ Wildberries планирует масштабирование, а каждый третий готов открывать сразу несколько новых точек. Исследование показало: партнёрская модель маркетплейса превращается в входную точку в предпринимательство — особенно для женщин, впервые вышедших из найма.

Партнёрская модель как точка роста

Формат ПВЗ Wildberries больше не воспринимается как «дополнительный заработок» или «франшиза для начинающих». Исследование объединённой компании Wildberries & Russ показало: партнёры платформы становятся настоящими предпринимателями с амбициями.

Среди почти 700 владельцев пунктов выдачи, принявших участие в опросе, 55% сообщили, что уже планируют расширяться. Причём чем больше точек у партнёра, тем выше его амбиции: 69% среди владельцев двух и более ПВЗ задумываются об открытии ещё как минимум одной. Треть из них — всерьёз рассматривают запуск от 4 до 10 новых точек.

Женское предпринимательство на базе ПВЗ

Исследование показало неожиданное лидерство женщин в этом сегменте. 59% владельцев ПВЗ — женщины, чаще всего в возрасте от 36 до 45 лет, состоящие в браке и воспитывающие нескольких детей.

Бизнес запускается самостоятельно: 76% респондентов открыли свой первый ПВЗ без сооснователей и партнёров. Причём для 74% это первый опыт в предпринимательстве — до этого они работали в найме, чаще всего в торговле. Остальные 26% уже вели собственные проекты и воспринимают ПВЗ как новую бизнес-единицу в портфеле.

Главное — финансовая подушка

Самая частая причина открытия собственного пункта выдачи — желание получать стабильный дополнительный доход. Так ответили 50% респондентов. На втором месте — с 42% ответов — оказалось стремление к собственному бизнесу. Люди устали от наёмной модели и хотят быть «хозяевами процесса».

Особого внимания заслуживает ещё третий фактор: 35% участников опроса выбрали формат именно потому, что доверяют Wildberries как бренду.

ПВЗ — не помеха другой работе

Формат ПВЗ позволяет не бросать всё ради одной точки. 62% владельцев совмещают этот бизнес с другими активностями. Кто-то продолжает работать в найме (16%), кто-то параллельно развивает ИП или ООО, кто-то вкладывается в товарку. Точка работает и приносит прибыль — даже без постоянного присутствия владельца.

Баланс между бизнесом, семьёй и собой

Показательно, как владельцы ПВЗ строят образ жизни вокруг бизнеса. 67% находят время на хобби — от спорта до путешествий. 62% уделяют внимание семье. 79% участвуют в обучающих программах и качают управленческие навыки — от soft skills до аналитики и CRM.

Открытие ПВЗ стало для многих личной трансформацией. 43% отметили, что бизнес дал им стабильность, уверенность и финансовую опору, которой не хватало раньше.

Контекст

Wildberries в последние годы активно развивает ПВЗ как точку входа в экосистему: с одной стороны, это способ улучшить логистику и снизить косты, с другой — платформа для роста малого предпринимательства.

Компания инвестирует в условия: улучшает интерфейсы, обучает партнёров, вводит дополнительные инструменты. Модель работает не как франшиза, а как партнёрство: с репутационной поддержкой и узнаваемостью на старте.