Российский обувной ритейлер Ralf Ringer может стать банкротом

Российский производитель обуви Ralf Ringer может стать банкротом, выяснил «Коммерсантъ». Заявление о банкротстве в отношении ритейлера подала компания «Стивали», предоставляющее обувному ритейлеру производственные мощности в аренду.

Как пояснили изданию в ритейлере, компания арендовала мощности Талдомской обувной фабрики в Московской области, долг перед предприятием составляет 20,7 млн рублей. При этом производитель отмечает, что готов выплатить задолженность, однако арест счетов не позволяет этого сделать.

Об этом руководство сообщало ФАС с просьбой разморозить счета хотя бы для платежей в бюджет, пояснили в компании. В самой службе обращение пока не комментировали. Однако банковские счета заблокированы в связи с уголовным делом в отношении основателя и гендиректора Ralf Ringer Андрея Бережного. Он находится под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов.

Ситуация вокруг Ralf Ringer развивается с 2021 года, когда по результатам проверки налоговая инспекция приняла решение о доначислении налогов, штрафов и пений на 3,2 млрд рублей. Но в 2022 году сумму сократили до 1,45 млрд рублей.

По словам советника юридической фирмы Orchards Вадима Бородкина, действия «Стивали» могут быть связаны с попыткой дружественного кредитора получить контроль над процедурой банкротства.

Владельцу «Стивали» Александру Балухтину также принадлежат по 0,1% в ООО «Ральф Рингер Провижн» и ООО «Ральф Рингер Продакшн».

По данным СПАРК, Александру Балухтину, который владеет 0,1% в «Ральф Рингер Провижн», принадлежит «Стивали». Обоими юрлицами совместно с АО «Ральф Рингер» управляет одна компания — «Ральф Рингер Менеджмент».

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock