Умное кольцо Oura: производитель привлёк $900 млн инвестиций

Финская компания Oura привлекла $900 млн инвестиций под руководством Fidelity Management & Research, сообщает TechCrunch. После нового раунда капитализация бренда достигла $11 млрд — это вдвое превышает прошлогодние показатели. Производитель умных колец намерен использовать средства для расширения производства и внедрения новых ИИ-функций.

Oura закрепила за собой лидерство на рынке

Компания Oura, основанная в 2013 году в Финляндии, остаётся главным игроком на рынке смарт-колец. В новом раунде, помимо Fidelity, приняли участие ICONIQ, Whale Rock и Atreides. По данным Bloomberg, интерес инвесторов к стартапу вырос на фоне рекордного спроса на устройства для персональной диагностики здоровья и сна.

С момента основания Oura продала более 5,5 млн колец, половину из которых — за последний год. В 2024 году её выручка выросла до $500 млн, а по итогам 2025-го компания рассчитывает превысить $1 млрд. По данным IDC, Oura контролирует свыше 80% мирового рынка смарт-колец — это абсолютный рекорд в сегменте.

$900 млн — на развитие ИИ-функций

Главный продукт компании — кольцо Oura Ring — измеряет сон, стресс, физическую активность и температуру тела. В 2024 году компания представила четвёртое поколение устройства, а в 2025-м — керамическую серию и обновлённую док-станцию. Цена колец варьируется — от $349 до $499 (от 27 тыс. до 40 тыс. руб.).

Однако теперь Oura выходит за рамки гаджетов: осенью 2025 года она представила функцию Health Panels, которая позволяет пользователям заказывать лабораторные анализы крови в сети из 2 000 лабораторий Quest Diagnostics в США. Результаты тестов отображаются прямо в приложении, где встроенный ИИ-помощник анализирует данные и даёт базовые рекомендации.

Полученные $900 млн Oura намерена направить на развитие искусственного интеллекта, улучшение производства и запуск новых функций. Также компания планирует усилить позиции на американском и азиатском рынках, где сейчас особенно растёт спрос на технологии превентивного здоровья.

Российский ответ — умное кольцо от Сбера

Пока Oura укрепляет позиции на глобальном рынке, в России появился собственный конкурент — умное кольцо Сбера, запущенное в продажу в сентябре 2025 года. Это первое подобное устройство российского производства, объединяющее фитнес-трекинг, мониторинг стресса и медицинские функции.

Кольцо весит всего 5 граммов, держит заряд неделю и стоит 24 990 рублей. Сбер делает ставку на собственный искусственный интеллект — GigaChat. Он анализирует пульс, сон, активность и стресс, а затем формирует персональные рекомендации, обучаясь на данных, проверенных врачами.

Контекст

Эксперты называют рынок смарт-колец одним из самых быстрорастущих направлений персональной электроники. За последние два года технологии превентивного мониторинга здоровья перешли из ниши wellness в mainstream: если раньше это были устройства для спортсменов, то теперь ими пользуются миллионы обычных пользователей.

Сегодня Oura превращается из производителя носимой электроники в полноценную healthtech-платформу, объединяющую трекинг, аналитику и профилактику заболеваний. Компания напрямую конкурирует с Whoop, Ultrahuman и Samsung, но делает ставку на глубокую интеграцию данных и машинное обучение.





Фото: ouraring.com