Раунд инвестиций на $900 млн — и капитализация $11 млрд: производитель умных колец Oura удвоил оценку компании
Умное кольцо Oura: производитель привлёк $900 млн инвестиций
Финская компания Oura привлекла $900 млн инвестиций под руководством Fidelity Management & Research, сообщает TechCrunch. После нового раунда капитализация бренда достигла $11 млрд — это вдвое превышает прошлогодние показатели. Производитель умных колец намерен использовать средства для расширения производства и внедрения новых ИИ-функций.
Oura закрепила за собой лидерство на рынке
Компания Oura, основанная в 2013 году в Финляндии, остаётся главным игроком на рынке смарт-колец. В новом раунде, помимо Fidelity, приняли участие ICONIQ, Whale Rock и Atreides. По данным Bloomberg, интерес инвесторов к стартапу вырос на фоне рекордного спроса на устройства для персональной диагностики здоровья и сна.
С момента основания Oura продала более 5,5 млн колец, половину из которых — за последний год. В 2024 году её выручка выросла до $500 млн, а по итогам 2025-го компания рассчитывает превысить $1 млрд. По данным IDC, Oura контролирует свыше 80% мирового рынка смарт-колец — это абсолютный рекорд в сегменте.
$900 млн — на развитие ИИ-функций
Главный продукт компании — кольцо Oura Ring — измеряет сон, стресс, физическую активность и температуру тела. В 2024 году компания представила четвёртое поколение устройства, а в 2025-м — керамическую серию и обновлённую док-станцию. Цена колец варьируется — от $349 до $499 (от 27 тыс. до 40 тыс. руб.).
Однако теперь Oura выходит за рамки гаджетов: осенью 2025 года она представила функцию Health Panels, которая позволяет пользователям заказывать лабораторные анализы крови в сети из 2 000 лабораторий Quest Diagnostics в США. Результаты тестов отображаются прямо в приложении, где встроенный ИИ-помощник анализирует данные и даёт базовые рекомендации.
Полученные $900 млн Oura намерена направить на развитие искусственного интеллекта, улучшение производства и запуск новых функций. Также компания планирует усилить позиции на американском и азиатском рынках, где сейчас особенно растёт спрос на технологии превентивного здоровья.
Российский ответ — умное кольцо от Сбера
Пока Oura укрепляет позиции на глобальном рынке, в России появился собственный конкурент — умное кольцо Сбера, запущенное в продажу в сентябре 2025 года. Это первое подобное устройство российского производства, объединяющее фитнес-трекинг, мониторинг стресса и медицинские функции.
Кольцо весит всего 5 граммов, держит заряд неделю и стоит 24 990 рублей. Сбер делает ставку на собственный искусственный интеллект — GigaChat. Он анализирует пульс, сон, активность и стресс, а затем формирует персональные рекомендации, обучаясь на данных, проверенных врачами.
Контекст
Эксперты называют рынок смарт-колец одним из самых быстрорастущих направлений персональной электроники. За последние два года технологии превентивного мониторинга здоровья перешли из ниши wellness в mainstream: если раньше это были устройства для спортсменов, то теперь ими пользуются миллионы обычных пользователей.
Сегодня Oura превращается из производителя носимой электроники в полноценную healthtech-платформу, объединяющую трекинг, аналитику и профилактику заболеваний. Компания напрямую конкурирует с Whoop, Ultrahuman и Samsung, но делает ставку на глубокую интеграцию данных и машинное обучение.
Фото: ouraring.com
- 1 В России появится «Антиплагиат 2.0»: система покажет, какие фрагменты текста были созданы с помощью ИИ Антиплагиат 2.0 научится выявлять использование ИИ в текстах 14 октября 2025, 19:40
- 2 Wayve ведёт переговоры с SoftBank и Microsoft: британский стартап по автономному вождению может привлечь $2 млрд Wayve обсуждает инвестиции с SoftBank и Microsoft на $2 млрд 14 октября 2025, 11:30
- 3 DeepSeek обгоняет ChatGPT: российские компании чаще всего используют китайские ИИ-модели в бизнес-процессах ИИ-модели из Китая чаще использует бизнес в России 13 октября 2025, 18:45
- 4 Экс-глава Google Эрик Шмидт предупредил: ИИ-модели можно взломать — «и будет плохо, если они научатся убивать» Бывший CEO Google: ИИ можно взломать — и он научится убивать 10 октября 2025, 14:00