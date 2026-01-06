Разблокирован новый персонаж — Ам Няша: «Вкусно — и точка» выпустил Кидз Комбо по вселенной Cut the Rope
Ам Няша во «Вкусно — и точка»: новое Кидз Комбо — с 6 января
Шапочки можно комбинировать с игрушками из прошлых коллекций
Новая линейка объединяет семь персонажей, каждый из которых получил собственный стилизованный головной убор. Ам Няша будет представлена в трёх образах сказочных героев — Красной Шапочки, Снегурочки и Златовласки, у которой цвет волос меняется при повышенной температуре. Ам Ням представлен в четырёх вариантах: богатырь, викинг, волшебник и ниндзя.
Фигурки можно приобрести только при покупке детского набора. Аксессуары можно комбинировать между сериями: головные уборы персонажей подходят к фигуркам из прошлых коллекций с Ам Нямом.
«Вкусно — и точка» представил эксклюзивные шопперы с Ам Нямами
К старту новой коллекции «Вкусно — и точка» также выпустит эксклюзивную серию брендированных шопперов. Компания рассчитывает, что запуск поддержит интерес аудитории к коллекционным сериям и расширит «вселенную» персонажей, знакомых по игре и мультсериалу.
В компании также подчёркивают, что все игрушки проверены независимыми экспертами и соответствуют требованиям безопасности. Кидз Комбо формируются с учётом принципов сбалансированного питания: в большинстве из них содержится меньше, чем 600 ккал.
Детям нравится возвращаться к любимым героям
По словам директора по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлии Нескребы, дети и подростки всё чаще ценят возможность возвращаться к любимым героям и придумывать новые истории с ними. Именно поэтому компания решила расширить линейку и добавить в неё Ам Няшу.
«Мы решили не просто продолжить коллекцию с героем, а расширить вселенную любимых персонажей, представив дуэт Ам Няма и Ам Няши. Сказочные образы игрушек помогут нашим гостям придумать новые интересные приключения для зеленых монстриков», — заявила Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка»
Контекст
«Вкусно — и точка» уже запускала тематические коллекции Кидз Комбо с популярными персонажами. В декабре сеть представила праздничную серию игрушек, посвящённую фильму «Чебурашка 2».
В неё вошли шесть фигурок Чебурашки с разными эмоциями, а также мобильная игра по мотивам кино, доступная по QR-коду из набора. Коллекция была приурочена к новогоднему прокату и ориентирована на «объединение поколений».
- 1 Ипотека в 2026 году: каковы новые условия и какая зарплата нужна, чтобы купить однушку Ставки снижаются медленно — доступность ипотеки по-прежнему ограничена доходами 06 января 2026, 00:30
- 2 Новогодний стол в 2026-м: большинство россиян назвали «Оливье» и «Селёдку под шубой» самыми надоевшими блюдами Салат «Оливье» назван самым надоевшим новогодним блюдом 05 января 2026, 19:30
- 3 Переводы от 200 тыс. ₽ по СБП — основание для проверки: в 2026 году банки расширили список подозрительных операций Банки обновили список подозрительных переводов в 2026-м 05 января 2026, 17:00
- 4 Курсы по дизайну стали самыми популярными в онлайн-образовании в 2025-м — IT и SMM теряют позиции второй год подряд Названы самые популярные направления онлайн-курсов в 2025-м 05 января 2026, 12:00