Ам Няша во «Вкусно — и точка»: новое Кидз Комбо — с 6 января

«Вкусно — и точка» представил новую серию Кидз Комбо с персонажами франшизы Cut the Rope. Впервые в детском наборе вместе с Ам Нямом появится Ам Няша. Продажи стартуют 6 января 2026 года во всех ресторанах сети, а также в доставке и мобильном приложении.

Шапочки можно комбинировать с игрушками из прошлых коллекций

Новая линейка объединяет семь персонажей, каждый из которых получил собственный стилизованный головной убор. Ам Няша будет представлена в трёх образах сказочных героев — Красной Шапочки, Снегурочки и Златовласки, у которой цвет волос меняется при повышенной температуре. Ам Ням представлен в четырёх вариантах: богатырь, викинг, волшебник и ниндзя.

Фигурки можно приобрести только при покупке детского набора. Аксессуары можно комбинировать между сериями: головные уборы персонажей подходят к фигуркам из прошлых коллекций с Ам Нямом.

«Вкусно — и точка» представил эксклюзивные шопперы с Ам Нямами

К старту новой коллекции «Вкусно — и точка» также выпустит эксклюзивную серию брендированных шопперов. Компания рассчитывает, что запуск поддержит интерес аудитории к коллекционным сериям и расширит «вселенную» персонажей, знакомых по игре и мультсериалу.

В компании также подчёркивают, что все игрушки проверены независимыми экспертами и соответствуют требованиям безопасности. Кидз Комбо формируются с учётом принципов сбалансированного питания: в большинстве из них содержится меньше, чем 600 ккал.

Детям нравится возвращаться к любимым героям

По словам директора по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлии Нескребы, дети и подростки всё чаще ценят возможность возвращаться к любимым героям и придумывать новые истории с ними. Именно поэтому компания решила расширить линейку и добавить в неё Ам Няшу.

«Мы решили не просто продолжить коллекцию с героем, а расширить вселенную любимых персонажей, представив дуэт Ам Няма и Ам Няши. Сказочные образы игрушек помогут нашим гостям придумать новые интересные приключения для зеленых монстриков», — заявила Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка»

Контекст

«Вкусно — и точка» уже запускала тематические коллекции Кидз Комбо с популярными персонажами. В декабре сеть представила праздничную серию игрушек, посвящённую фильму «Чебурашка 2».

В неё вошли шесть фигурок Чебурашки с разными эмоциями, а также мобильная игра по мотивам кино, доступная по QR-коду из набора. Коллекция была приурочена к новогоднему прокату и ориентирована на «объединение поколений».