«Вкусно — и точка» запускает коллаборацию с Чебурашкой: в зимних «Кидз Комбо» появятся 6 фигурок с разными эмоциями
«Вкусно — и точка» представила «Кидз Комбо» с Чебурашкой
Фото: Пресс-служба «Вкусно — и точка»
«Вкусно — и точка» запускает праздничную коллекцию Кидз Комбо, посвящённую фильму «Чебурашка 2». Игрушки с ушастым героем появятся в сети ресторанов уже 23 декабря. Вместе с фигурками дети получат доступ к мобильной игре по мотивам кино.
У каждой фигурки — своя эмоция
С 23 декабря 2025 года во всех ресторанах «Вкусно — и точка», в доставке и в мобильном приложении появятся шесть фигурок Чебурашки. Каждая из них — со своей эмоцией: например, здесь есть радость, удивление, озорство и любопытство.
Игрушки можно будет получить только в наборах Кидз Комбо. Количество фигурок ограничено.
Также в наборе будет мобильная игра: дети смогут отсканировать QR-код на коробке и помочь Чебурашке собрать апельсины (его любимое угощение). Игра станет доступна перед премьерой фильма, назначенной на 1 января.
Новая серия рассчитана на совместные семейные впечатления
Директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба выразила надежду, что появление персонажа в коллекции сети «подарит искренние улыбки».
«Нам невероятно приятно представить набор с настоящим символом детства — Чебурашкой. Он объединяет не только поколения, но и сердца семей по всей стране», — поделилась директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба.
В компании отдельно подчеркнули, что все игрушки сети тестируются независимой экспертной организацией, соответствуют законодательству и международным стандартам безопасности. Большинство наборов Кидз Комбо содержат менее 600 ккал.
«Вкусно — и точка» развивает линейку детских коллекций
«Вкусно — и точка» активно расширяет семейные форматы. Весной 2025-го сеть запускала лимитированную коллекцию плюшевых Смешариков, а летом — серию по вселенной «Леди Баг и Суперкот», которая стала одной из самых востребованных: по данным маркетплейсов, спрос на игрушки вырос в восемь раз, а мерч перепродавался по цене до 5000 рублей.
В октябре 2025-го компания представила коллекцию игрушек по мультфильму «Финник 2» в детском меню Кидз Комбо.
Сезонное меню во «Вкусно — и точка» — Белорусские недели
Еще один тематический запуск «Вкусно — и точка» — «Белорусские недели». Сезонное предложение появилось с 24 ноября в ресторанах сети. В меню представлено пять новых позиций: Минский бургер, картофель фри и картофель по-деревенски со сливочно-луковым вкусом, йогуртовый соус с огурчиком и фреш-маффин с оладушком.
Картофельный оладушек впервые вошёл в основное дневное меню, а бургер и маффин доступны в том числе в доставке. Сезонные рецептуры объединены вокруг трёх ингредиентов — картофеля, сметаны и укропа.
