«Вкусно — и точка» представила «Кидз Комбо» с Чебурашкой

«Вкусно — и точка» запускает праздничную коллекцию Кидз Комбо, посвящённую фильму «Чебурашка 2». Игрушки с ушастым героем появятся в сети ресторанов уже 23 декабря. Вместе с фигурками дети получат доступ к мобильной игре по мотивам кино.

У каждой фигурки — своя эмоция

С 23 декабря 2025 года во всех ресторанах «Вкусно — и точка», в доставке и в мобильном приложении появятся шесть фигурок Чебурашки. Каждая из них — со своей эмоцией: например, здесь есть радость, удивление, озорство и любопытство.

Игрушки можно будет получить только в наборах Кидз Комбо. Количество фигурок ограничено.

Также в наборе будет мобильная игра: дети смогут отсканировать QR-код на коробке и помочь Чебурашке собрать апельсины (его любимое угощение). Игра станет доступна перед премьерой фильма, назначенной на 1 января.

Новая серия рассчитана на совместные семейные впечатления

Директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба выразила надежду, что появление персонажа в коллекции сети «подарит искренние улыбки».

«Нам невероятно приятно представить набор с настоящим символом детства — Чебурашкой. Он объединяет не только поколения, но и сердца семей по всей стране», — поделилась директор по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлия Нескреба.

В компании отдельно подчеркнули, что все игрушки сети тестируются независимой экспертной организацией, соответствуют законодательству и международным стандартам безопасности. Большинство наборов Кидз Комбо содержат менее 600 ккал.

«Вкусно — и точка» развивает линейку детских коллекций

«Вкусно — и точка» активно расширяет семейные форматы. Весной 2025-го сеть запускала лимитированную коллекцию плюшевых Смешариков, а летом — серию по вселенной «Леди Баг и Суперкот», которая стала одной из самых востребованных: по данным маркетплейсов, спрос на игрушки вырос в восемь раз, а мерч перепродавался по цене до 5000 рублей.

В октябре 2025-го компания представила коллекцию игрушек по мультфильму «Финник 2» в детском меню Кидз Комбо.

Сезонное меню во «Вкусно — и точка» — Белорусские недели

Еще один тематический запуск «Вкусно — и точка» — «Белорусские недели». Сезонное предложение появилось с 24 ноября в ресторанах сети. В меню представлено пять новых позиций: Минский бургер, картофель фри и картофель по-деревенски со сливочно-луковым вкусом, йогуртовый соус с огурчиком и фреш-маффин с оладушком.

Картофельный оладушек впервые вошёл в основное дневное меню, а бургер и маффин доступны в том числе в доставке. Сезонные рецептуры объединены вокруг трёх ингредиентов — картофеля, сметаны и укропа.