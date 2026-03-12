Разблокировку банковских карт могут перенести на «Госуслуги»: инициативу уже обсуждают Минцифры и Банк России
Пользователи смогут отслеживать статус обращения в режиме онлайн
Минцифры и Банк России рассматривают возможность запускa сервиса для разблокировки банковских карт и счетов через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра цифрового развития Максута Шадаева. По мнению представителя ведомства, инструмент позволит повысить прозрачность взаимодействия клиентов с банками и усилит защиту прав пользователей финансовых услуг.
Россияне сталкиваются с блокировками из-за работы антифрод-системы
С предложением создать такой механизм ранее выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Как сообщает ТАСС, они предложили сделать «Госуслуги» единым каналом для подачи заявлений, подтверждения личности и отслеживания сроков рассмотрения обращений банками. По мнению парламентариев, это позволит упростить процедуру восстановления доступа к счетам и сделает процесс более понятным для пользователей.
Сегодня россияне регулярно сталкиваются с блокировкой банковских карт из-за операций, которые антифрод-системы финансовых организаций могут трактовать как подозрительные, сообщает ТАСС. Даже если факта мошенничества нет, восстановление доступа к средствам иногда занимает значительное время.
Как отмечали депутаты, у граждан пока отсутствует удобный инструмент, который позволял бы фиксировать обращение в банк и контролировать сроки его рассмотрения.
На «Госуслугах» можно будет отслеживать статус разблокировки карты
Предполагается, что новый сервис позволит пользователям не только подавать заявление, но и отслеживать статус его рассмотрения. При необходимости через «Госуслуги» можно будет направить жалобу в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов.
Авторы инициативы считают, что использование портала упростит идентификацию граждан, сократит риск подачи поддельных заявлений и сделает процесс проверки обращений более прозрачным для банков и регуляторов.
Контекст
С 1 сентября 2026 года в России вводится ограничение на количество открытых банковских карт: клиент сможет иметь не более пяти в одном банке и не более двадцати — во всех кредитных организациях суммарно. Перед выпуском новой карты банк должен будет проверить общее количество карт у заявителя, и если лимит превышен, в оформлении откажут.
Для этого в 2027 году планируется запустить единый реестр банковских карт. После запуска системы банки смогут видеть, сколько карт оформлено на одного человека.
Реестр станет частью мер по борьбе с киберпреступностью и поможет контролировать массовый выпуск карт, который часто используется в схемах с дропперами. База будет работать как централизованная система учёта, к которой банки смогут обращаться при оформлении новых карт.
