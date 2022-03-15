Рекрутинговая активность работодателей в России снизилась в марте — исследование

Рекрутинговая активность работодателей в России снизилась в первую неделю марта почти на 10%. В SuperJob отметили, что на активности компаний сказались изменения политической и экономической повесток.
Активность работодателей в подборе персонала в первую неделю марта (с 01.03 по 06.03) снизилась на 8%, гласят результаты исследования сервиса SuperJob. Несмотря на снижение, активность все еще выше аналогичных периодов 2017-2019 годов.
Во время первой волны пандемии коронавируса (апрель 2020 года) аналитики фиксировали снижение индекса труда на 42%, но спустя некоторое время он снова пошел вверх после ослабления ковидных ограничений и возобновления потребности компаний в кадрах.
«Такие тенденции позволяют утверждать: экономику ждет быстрое восстановление, как только ситуация нормализуется. Бизнес адаптируется к новым реалиям и вернется к подбору персонала, потому что люди сегодня – это главный ресурс», – отметили в SuperJob.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Треть россиян собираются оформить карту «Мир»-UnionPay
- 2 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
- 3 Instagram был единственным источником дохода для 63% российских блогеров — опрос
- 4 В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за отказ работать с компаниями под санкциями
- 5 Японский производитель масел и жидкостей для автомобиля Totachi продолжит работу в России
ВОЗМОЖНОСТИ
15 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022