Рекрутинговая активность работодателей в России снизилась в марте — исследование

Рекрутинговая активность работодателей в России снизилась в первую неделю марта почти на 10%. В SuperJob отметили, что на активности компаний сказались изменения политической и экономической повесток.

Активность работодателей в подборе персонала в первую неделю марта (с 01.03 по 06.03) снизилась на 8%, гласят результаты исследования сервиса SuperJob. Несмотря на снижение, активность все еще выше аналогичных периодов 2017-2019 годов.

Во время первой волны пандемии коронавируса (апрель 2020 года) аналитики фиксировали снижение индекса труда на 42%, но спустя некоторое время он снова пошел вверх после ослабления ковидных ограничений и возобновления потребности компаний в кадрах.

«Такие тенденции позволяют утверждать: экономику ждет быстрое восстановление, как только ситуация нормализуется. Бизнес адаптируется к новым реалиям и вернется к подбору персонала, потому что люди сегодня – это главный ресурс», – отметили в SuperJob.

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