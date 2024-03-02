Reddit намерен достичь оценки в $6,5 млрд на IPO — Reuters

Медиакомпания Reddit, наиболее известная по своей социальной сети, рассчитывает при первичном размещении акций достичь оценки $6,5 млрд, хотя ранее оценивалась Bloomberg в $5 млрд. Предполагаемая цена за одну акцию будет варьироваться от $31 до $34, как сообщает Reuters.

Источники близкие к компании, на которых ссылается агентство, сообщают, что частично акции для реализации в ходе IPO будут новыми акциями. Всего Reddit намеревается продать 10% своих акций.

По предварительным данным, как ранее узнало то же агентство Reuters, в планах медиахолдинга завершить IPO уже к концу марта. О намерении корпорации выйти на IPO стало известно в конце 2021 года.

С тех пор оценки компании от разных экспертных сообществ находились в диапазоне от $10 млрд в 2021 году (тогда в надежде достичь $15 млрд холдинг пригласил Morgan Stanley и Goldman Sachs, но цели не достиг) до $4,8–5 млрд в 2022 году (Bloomberg, Forge Global Holdings и Rainmaker Securities).

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