Опрос показал, как россияне проведут новогодние праздники

Всё больше экономически активных россиян выбирают работать в новогодние праздники, а не отдыхать дома, показало исследование SuperJob. В 2025-м доля работающих в праздники выросла до 21% — это максимум за последние 4 года. Поездки по России снизились до 3% — одного из самых низких значений за 14 лет. Домашний отдых просел до 32% и обновил минимум с 2020 года.

Чаще всего россияне выбирают провести праздники дома

По данным SuperJob, 32% опрошенных проведут большую часть каникул дома. В опросе респонденты рассказали о планах провести время с семьёй, посмотреть сериалы, отдохнуть, заняться зимними активностями и закрыть бытовые задачи.

Ещё 21% сообщили, что у них не будет новогодних каникул — они будут работать по графику. Мужчины чаще планируют работать в праздники планируют, чем женщины — 25% против 18%.

В поездку по России собираются 3% респондентов — в основном в Москву и Санкт-Петербург. За границу отправится 1% (в топ-3 направлений вошли Таиланд, Египет и ОАЭ). На дачу планируют поехать 5%, в гости — 8%, ещё 25% пока не определились.

Возраст, образование и доход влияют на выбор досуга в праздники

Молодёжь до 35 лет заметно активнее других собирается работать (24%) или ходить в гости (11%). Респонденты старше 45 лет чаще выбирают дачу (8%).

На планы влияет и образование: обладатели среднего профобразования намерены работать в праздники значительно чаще, чем люди с высшим (29% против 16%).

Доход также меняет сценарий каникул: те, кто зарабатывает до 80 тыс. рублей в месяц, чаще остаются дома (37%) или идут в гости (9%). Среди респондентов с доходом выше 150 тыс. рублей больше тех, кто выбирает дачу (9%) или поездки по России (5%).

Доля выбирающих работу в праздники достигла рекорда за четыре года

Сравнение данных за последние годы показывает заметный сдвиг в новогоднем поведении россиян. Всё больше становится тех, кто работает в праздники, и всё меньше тех, кто выбирает отдых дома и путешествия.

В 2025 году доля тех, кто будет работать в новогодние праздники, достигла 21% — это рекорд с 2021 года и одно из самых высоких значений с 2011 года. За все 14 лет показатель выше был только в 2020 году (24%).

В 2025 году поездки по России выбрали 3% респондентов — одно из самых низких значений за последние 11 лет. Ниже показатель был только в «ковидном» 2020 году, когда внутренние поездки выбирали 2%. В остальные годы диапазон держался на уровне 3–5%, включая 4% в 2023–2024 годах.

Интерес к зарубежным поездкам также остаётся стабильно минимальным: на всём горизонте наблюдений их выбирают лишь 1–2% опрошенных, и 2025 год не стал исключением.

В 2025 году домашний отдых выбрали 32% респондентов — это минимум с 2020 года (тогда показатель опускался до 29%). За последние годы доля «домашних каникул» последовательно снижается: 45% в 2022-м, 40% в 2023-м и 37% в 2024-м.