Власти Москвы оценили падение выручки ресторанов Москвы в 15-20% после введения QR-кодов

Власти Москвы оценили падение выручки ресторанов и кафе после введения QR-кодов всего в 15-20%. Рестораторы говорили о падении на 80%. По мнению заммэра столицы, многие предприниматели пытаются злоупотреблять и играть общественным мнением.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме.
«Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением», – сказал Ефимов, имея в виду заявления рестораторов о том, что в первый день после введения системы QR-кодов их выручка сократилась на 80%.
Власти, по словам Ефимова, видят иную картину. «"Выручка сократилась [...] на 15-20%», – сказал он, добавив, что на сегодняшний день среднегодовая выручка заведений общепита находится на уровне выше прошлого года.
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