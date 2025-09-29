Ритейл пересаживается на ИИ-грузовики: «Азбука вкуса» начала использовать автомобильных роботов Evocargo
«Азбука вкуса» внедрила беспилотные грузовики Evocargo
Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала использовать беспилотные грузовики Evocargo на распределительном центре в Истре. Техника работает без водителей, управляется искусственным интеллектом и функционирует круглосуточно семь дней в неделю. Проект стал частью стратегии компании по снижению углеродного следа и переходу к «зелёной» энергетике.
Транспорт, который заботится об экологии
Внедрение автономного электротранспорта стало частью стратегии компании по снижению воздействия на окружающую среду. Ранее «Азбука вкуса» отказалась от бумажных чеков и сократила использование упаковки, а запуск грузовиков на электричестве позволяет дополнительно уменьшить углеродный след.
Грузовик с алгоритмами ИИ
Модель Evocargo N1 оборудована сенсорами и системой искусственного интеллекта, которая анализирует дорожную ситуацию и прогнозирует траектории движения. Это позволяет грузовикам перемещаться безопасно и эффективно.
Складские процессы переживают оптимизацию
Вице-президент по логистике компании «Азбука вкуса» Сергей Голубков отметил, что запуск роботов-грузовиков стал ещё одним шагом в сторону роботизации складских процессов. По его словам, это решение позволит оптимизировать логистику, снизить нагрузку на окружающую среду и обеспечить бесперебойную работу всей цепочки поставок.
Новый стандарт для логистики
В компании Evocargo подчеркивают, что совместный проект с ритейлером формирует новые стандарты логистики. Компания, будучи лидером в беспилотных грузоперевозках, старается давать клиентам экономические преимущества и решения, которые помогают развивать отрасль, заявил Василий Жуков, заместитель генерального директора — коммерческий директор «ЭвоКарго».
Ритейл стремится к автономии
Ранее на автономные грузовики пересел «Спортмастер». В Балашихе на распределительном центре сети уже ездят фуры Evocargo N1 — они работают на батареях, заряжаются от обычной розетки и ориентируются в пространстве с помощью лидаров, сонаров, GNSS и камер.
Контекст
Проект Evocargo стал частью системного перехода ритейла на автономные технологии. Сегодня сотни грузовиков компании уже внедрены по всей России по модели Robots-as-a-Service. Такой формат позволяет бизнесу использовать беспилотный транспорт без значительных капитальных вложений, интегрируя его в текущие логистические процессы.
Фото: пресс-служба «Азбуки вкуса»
