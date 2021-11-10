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Rivian планирует привлечь почти $12 млрд в ходе IPO

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель электрокаров Rivian оценил свое первое публичное размещение (IPO) акций на уровне $78 за штуку, что выше объявленного диапазона. Компания предложила 153 млн акций.

Rivian планирует привлечь почти $12 млрд в ходе IPO

Rivian также предоставил андеррайтерам опцион на покупку еще 22,95 млн акций, что больше, чем ожидалось ранее, сообщил TechCrunch.

В ходе IPO компания намерена привлечь $11,9 млрд. Эта сумма также исключает возможность андеррайтеров покупать дополнительные акции. Если андеррайтеры воспользуются этими опционами, Rivian может привлечь в общей сложности $13,8 млрд.

Оценка Rivian может составить более $77 млрд.

Выход стартапа может стать одной из крупнейших сделок за год и сделать Rivian одной из самых дорогих EV-компаний.

В 2019 году Rivian потеряла $426 млн, в 2020 – уже $1 млрд, и только за первую половину этого года – колоссальные $994 млн. При этом компания уже получила почти 50 тыс. предзаказов на электропикап R1T и внедорожник R1S.

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Фото на обложке: Rivian

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