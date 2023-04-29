Инвесткомпания Rix Capital братьев Бухманов открывает постоянный офис в Лондоне

Частная инвестиционная компания Rix Capital обосновалась в Лондонском районе Сент-Джеймс на постоянной основе, ее штат с начала года увеличился вдвое — до 10 человек. Один из крупнейших семейных фондов принадлежит братьям Дмитрию и Игорю Бухманам, которые основали компанию-разработчика игр Playrix. Предполагается, что открывший в Лондоне основной офис фонд будет инвестировать в развитие игрового бизнеса создателей.

О «новоселье» со ссылкой на источники внутри инвестфонда сообщил Bloomberg, который подсчитал, что основанная в 2021 году компания Rix Capital управляет примерно $4 млрд.

С начала года фонд искал нового главу и старших сотрудников по инвестициям и юриспруденции, напоминает агентство. Аналитики считают, что братья Бухманы планируют за счет фонда диверсифицировать направления использования миллиардов, которые они заработали на своей «империи развлечений».

Бухманы в 2004 году основали Playrix, которая занимается разработкой игр Township, Gardenscapes и др. Согласно Bloomberg Billionaires Index, их совокупное состояние сейчас можно оценить в $11 млрд.

По данным Forbes, в прошлом году на каждого приходилось по $7 млрд, но затем они потеряли свыше $2,2 млрд на двоих. Они оказались в топ-3 российских миллиардеров, которые потеряли больше всего денег в 2022 году.

Осенью прошлого года игровая компания ушла с рынков РФ и Белоруссии. Но в начале 2022 года Playrix купил долю в российском игровом издательстве AppQuantum (выпускает игры Gold & Goblins, Dragon Champions и Idle Evil Clicker).

По некоторым рейтингам (например, агентства Udonis), Playrix в 2022 году по выручке вошла в тройку крупнейших издателей игр для смартфонов в мире.

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