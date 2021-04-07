В России разрабатывается человекоподобный робот-промоутер

Студенты Московского политехнического университета разрабатывают человекоподобного клиентоориентированного робота-промоутера. На данный момент проект Druid готов примерно на 75%, рассказал RB.ru представитель ВУЗа.

В конечном результате перед роботом будет стоять задача взаимодействия с клиентами в различных социальных пространствах: отелях, аэропортах, бизнес-центрах, учебных заведениях, торговых центрах.

Druid сможет:

самостоятельно передвигаться в наполненных людьми пространствах;

узнавать клиентов и беседовать с ними;

общаться через Telegram.

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Разрабатываемый робот является дипломной работой студента 4 курса ИТ-факультета ВУЗа Андрея Недова. Он обучается по направлению подготовки «Киберфизические системы» под научным руководством главы одноименной образовательной программы Тимура Идиатуллова.

В рамках проекта разработкой робота также занимаются студенты Алина Горбунова, Денис Пахомов, Илья Никифоров и Алексей Абахтимов.

Сейчас студенты занимаются сборкой робота и разрабатывают ПО. Релиз запланирован на конец июня этого года.

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Фото: пресс-служба Московского политехнического университета