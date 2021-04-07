В России разрабатывается человекоподобный робот-промоутер

Студенты Московского политехнического университета разрабатывают человекоподобного клиентоориентированного робота-промоутера. На данный момент проект Druid готов примерно на 75%, рассказал RB.ru представитель ВУЗа.
В конечном результате перед роботом будет стоять задача взаимодействия с клиентами в различных социальных пространствах: отелях, аэропортах, бизнес-центрах, учебных заведениях, торговых центрах.
Druid сможет:
- самостоятельно передвигаться в наполненных людьми пространствах;
- узнавать клиентов и беседовать с ними;
- общаться через Telegram.
Разрабатываемый робот является дипломной работой студента 4 курса ИТ-факультета ВУЗа Андрея Недова. Он обучается по направлению подготовки «Киберфизические системы» под научным руководством главы одноименной образовательной программы Тимура Идиатуллова.
В рамках проекта разработкой робота также занимаются студенты Алина Горбунова, Денис Пахомов, Илья Никифоров и Алексей Абахтимов.
Сейчас студенты занимаются сборкой робота и разрабатывают ПО. Релиз запланирован на конец июня этого года.
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Фото: пресс-служба Московского политехнического университета
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