Роботы-пылесосы смогут наблюдать за питомцами и искать потерявшиеся украшения: Narwal добавила ИИ в свои устройства
Роботы-пылесосы Narwal смогут следить за питомцами через ИИ
В пылесос внедрены ИИ-распознавание и система камер
Флагманский робот-пылесос Flow 2 оснащён двумя RGB-камерами с разрешением 1080p и углом обзора 136 градусов. Камеры используются для построения карты помещения и распознавания различных объектов на полу с помощью ИИ-моделей.
По данным Narwal, устройство сначала обрабатывает изображения самостоятельно. Если пылесосу не удаётся распознать объект, то данные отправляются в облако для дополнительного анализа, что позволяет системе со временем расширять базу распознаваемых предметов.
Режимы для питомцев, детей и ценных вещей
Flow 2 получил три специализированных режима работы: pet care mode, baby care mode и AI floor tag mode. В режиме ухода за питомцами пользователь может задать зоны, где животные чаще всего находятся, чтобы пылесос уделял этим местам особое внимание и убирался тщательнее. Кроме того, робот способен следить за животными через двустороннюю аудиосвязь.
В детском режиме устройство снижает уровень шума рядом с кроваткой и уведомляет о забытых на полу игрушках, а AI floor tag позволяет распознавать украшения и другие ценные предметы, сообщая об этом пользователю и избегая их при уборке.
Пылесос может самостоятельно подобрать режим уборки
Narwal сообщает, что Flow 2 поддерживает четыре режима уборки, которые различают типы загрязнений и подбирают оптимальный сценарий очистки. Робот способен самостоятельно определять, какие участки требуют более тщательной обработки.
При необходимости пылесос возвращается на базу, промывает насадку и повторно очищает проблемные зоны. Конструкция устройства позволяет использовать более высокую температуру горячей воды, что, по заявлению компании, повышает качество влажной уборки.
Другая новинка — модель U50 — работает автономно до 50 минут
Помимо Flow 2, Narwal показала ручной пылесос U50 весом 1,41 кг. Устройство оснащено функцией ультрафиолетовой стерилизации и тепловой обработкой для удаления аллергенов и бактерий.
Также компания продемонстрировала беспроводной пылесос с тонким корпусом, поворотным механизмом на 360 градусов и временем автономной работы до 50 минут. Для пылесоса также предусмотрена станция автоматической очистки: она может накапливать пыль и мусор до 60 дней. После контейнер нужно очистить вручную.
