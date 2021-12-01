Rolls-Royce Black Badge Ghost представили в России и назвали цены

В Москве прошла премьера новой специальной версии модели Rolls-Royce Ghost, которая получила название Black Badge. У этого «призрака» в палитре цветов 44 тыс. готовых оттенков включая фирменный черный. Как утверждают в компании, это самый темный оттенок черного, который только существует в автомобильной индустрии.

Также Ghost Black Badge может похвастаться перенастроенной подвеской и рулевым управлением, и еще большей мощностью — отдачу битурбомотора V12 повысили с 571 до 600 л. с. В числе других изменений — новая выпускная система, управление стало более четким, а настройки шасси и полноприводной трансмиссии сделали более спортивными, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Знак бесконечности остается символом темного альтер эго Rolls-Royce

Версию Black Badge можно назвать одной из самых интересных. Например, это первая модель Rolls-Royce, у которой есть отдельный спортрежим мотора. Он активируется кнопкой Low, после чего автомат переключает передачи на 50% быстрее.

Легендарные символы Black Badge – фигурка «Дух экстаза» и решетка радиатора Pantheon – также предстали в темном прочтении

Автомобиль разгоняется с места до «сотни» на полсекунды быстрее стандартной версии — за 4,7 с против 4,8. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

У модели также появилась новая кожаная отделка в бирюзовом цвете Turchese и карбоновые вставки

«Черная» спецверсия «призрака» уже доступна для заказа в России: автомобиль можно приобрести в одном из трех дилерских центров, два из которых находятся в Москве, а один — в Санкт-Петербурге.

Стоимость Rolls-Royce Black Badge Ghost в России начинаются с отметки в 35,7 млн руб. Кстати, цена стандартной модели 27,2 млн руб., но в компании уточнили, что клиенты редко выбирают автомобиль в начальном уровне оснащения.

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Фото: Rolls-Royce