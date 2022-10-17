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«Росатом» начал поставлять «Автотору» комплектующие для производства электромобилей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Калининградское автосборочное предприятие «Автотор» подтвердило планы выпустить первую партию электромобилей с аккумуляторами «Росатома» в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора холдинга Александра Сорокина.

«Росатом» начал поставлять «Автотору» комплектующие для производства электромобилей

Ранее компания анонсировала планы инвестировать в оборудование и технологии свыше 5,7 млрд рублей. В сентябре основатель «Автотора» Владимир Щербаков обещал, что к концу октября текущие работы будут окончены, а производственные мощности перенаправят на выпуск новых моделей, включая электромобили.

«Наши планы по выпуску в 2023 году первой партии из 200 электромобилей подтверждаются. На них будут стоять аккумуляторы, сделанные "Росатомом". Первые модули они уже изготовили и передали нам на испытания», — сказал Сорокин.

В настоящее время предприятие готовится приступить к масштабному производству, создается новая инфраструктура. Работы будут вестись в новых корпусах, помещения почти достроены, добавил гендиректор «Автотора».

Ранее предприятие специализировалось в том числе на сборке моделей BMW, Kia и Hyundai.

Фото на обложке: Artorn Thongtukit / Shutterstock

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