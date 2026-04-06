Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft в России — в ведомстве не получали соответствующих требований

Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft в России, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что не получали соответствующих судебных решений или требований Генпрокуратуры. Поводом для обсуждения стали сообщения о мошеннических схемах, которые начали распространяться через игру.

Мошенники переводят детей из игровых чатов в Telegram

Ранее в московском департаменте образования сообщили, что злоумышленники находят школьников в чатах Minecraft и переводят их в Telegram. Там они представляются сотрудниками кибербезопасности, обвиняют детей в передаче данных спецслужбам и под угрозами заставляют передавать деньги родителей курьерам.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что не получали требований о блокировке Minecraft. Ведомство напомнило, что ограничить доступ к таким сервисам можно только по решению суда или прокуратуры.

Ранее под ограничения попала платформа Roblox

В декабре 2025 года Роскомнадзор уже ограничил доступ к игровой платформе Roblox. По данным ведомства, на сайте выявили контент с признаками пропаганды экстремизма, призывами к насилию и другими рисками для несовершеннолетних.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в 2025 году неоднократно направляли администрации Roblox требования удалить запрещённый контент. После анализа ситуации ведомство приняло решение о введении технических ограничений доступа к платформе.

Roblox заблокирован в России с декабря 2025 года, и, как сообщали в Роскомнадзоре, оснований для его разблокировки сейчас нет.

Контекст

По данным компании F6, в 2025 году мошенники похитили более 1 млрд рублей, используя игровые платформы. Основными жертвами стали дети 8–14 лет.

В России зафиксировано более 7000 случаев, в которых злоумышленники получали доступ к банковским данным родителей.

Одна из распространённых схем — «раздача робуксов»: детям предлагают бесплатную игровую валюту и переводят на фейковые страницы блогеров. Там ребёнка просят сфотографировать телефон родителей с банковскими приложениями и уведомлениями, после чего мошенники получают доступ к счетам.

Во втором сценарии пользователей заманивают в Telegram-боты с розыгрышами валюты, запрашивают номер телефона и код подтверждения, после чего захватывают аккаунт и используют его для дальнейших атак.