Роскомнадзор подал иски к издателям The Sims и GTA — игры могут заблокировать из-за закона о персональных данных

С начала 2026 года Роскомнадзор подал не менее семи исков к крупнейшим зарубежным игровым компаниям из-за отказа локализовать персональные данные российских пользователей, сообщает «Коммерсант». Претензии от контролирующего органа уже получили издатели Battlefield, The Sims, Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Юристы и участники рынка не исключают, что в случае неуплаты штрафов регулятор может перейти к блокировкам игровых сервисов и точек доступа.

Роскомнадзор пока не принял решение о блокировке игр в России

За 2026 год ведомство подало уже семь судебных исков против крупнейших зарубежных игровых студий. В частности, разбирательства начались в отношении Electronic Arts — издателя серий The Sims и FIFA, а также Take-Two Interactive Software, издателя GTA.

Все претензии Роскомнадзора связаны с нарушением законодательства о персональных данных. Согласно российским нормативно-правовым актам, компании должны хранить все данные о пользователях на территории РФ. По итогам рассмотрения дел компаниям могут назначить штрафы до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре сообщили «Коммерсанту», что решений об ограничении доступа к играм пока не принималось.

Суд уже оштрафовал EA, NetEase и Take-Two — на 2 млн рублей каждую студию

В юридической компании Semenov & Pevzner сообщили, что решения пока не вынесены по трём делам против:

Epic Games — разработчик Fortnite и Genshin Impact,

Digital Extremes — создала Warframe,

Embracer Group — разработала Goat Simulator, Dead Island, Metro, Saints Row.

Заседания по ним назначены на первую половину мая.

В апреле суд уже признал виновными в нарушении требований о локализации баз данных российских граждан следующие компании:

Battlestate Games Limited — издателя Escape from Tarkov,

Electronic Arts Inc. — The Sims, Mass Effect, Need for Speed,

Take-Two Interactive Software Inc. — GTA, Red Dead Redemption,

NetEase Interactive Entertainment Pte. — Marvel Rivals, Identity V.

Каждой из них назначили штраф в размере 2 млн рублей.

Роскомнадзор может перейти от штрафов к блокировкам

По словам источников «Коммерсанта», практика штрафов для игровых компаний существует уже несколько лет. Они сообщили, что ещё в 2023 году к ответственности привлекли американскую студию Blizzard Entertainment, выпускающую Warcraft, Diablo и Overwatch. Главным риском для зарубежных издателей эксперты назвали блокировку доменов, аккаунт-сервисов и других точек доступа к играм разработчиков.

Также собеседники «Коммерсанта» сообщили, что иностранные компании обычно не выплачивают назначенные Роскомнадзором штрафы.

Ограничения игр могут затронуть 20 млн человек

Перечисленные в исках издатели выпускают одни из самых популярных онлайн-игр в мире, а их совокупная аудитория в России достигает примерно 20 млн человек.

Эксперты «Коммерсанта» считают, что российские пользователи уже адаптировались к покупке игр через Steam — игровой маркетплейс — с помощью посредников, поэтому для игроков ситуация может существенно не измениться. Однако в случае появления у Роскомнадзора эффективного механизма блокировки Steam, у российских игроков практически не будет альтернатив. По словам экспертов издания, тогда среди крупных альтернатив для пользователей фактически останется только VK Play.

В VK Play сообщили «Коммерсанту», что перечисленные в судебных исках студии в сервисе не представлены.