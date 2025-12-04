Роскомнадзор усилил блокировку VPN-протоколов

Как сообщает РБК, Роскомнадзор изменил настройки оборудования, которое используется для фильтрации интернет-трафика. После обновления сбои в работе VPN-сервисов начали фиксировать в разных регионах. По словам экспертов, регулятор стал блокировать новые VPN-протоколы, которые в последние месяцы активно применялись для обхода ограничений.

Усиление контроля над основными инструментами обхода блокировок

Роскомнадзор приступил к ограничению ещё трёх VPN-протоколов — SOCKS5, VLESS и L2TP. Эти технологии используются для создания защищённых каналов передачи данных и в последние месяцы стали одним из основных инструментов для обхода блокировок. По словам экспертов, VLESS и другие протоколы входили в число наиболее устойчивых к фильтрации способов доступа к запрещённым ресурсам.

Собеседники РБК также отмечают, что обновлённые настройки ТСПУ научились определять такие протоколы по косвенным признакам, включая характер трафика и несоответствие доменных имён. Это стало причиной нестабильной работы VPN в ряде регионов.

География сбоев — по всей России

Первый пик жалоб на проблемы с VPN пришёлся на конец ноября. Пользователи сообщали о перебоях в Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской и Томской областях, а также в Волгоградской области и Приморском крае.

По оценке экспертов РБК, сбои связаны именно с настройками ТСПУ, а не с нагрузкой на операторы связи или техническими ошибками конкретных VPN-сервисов.

Новый подход к блокировкам — новые сбои VPN

По словам экспертов РБК, Роскомнадзор усиливает внимание к протоколам, которые изначально создавались для обхода фильтрации. Такие технологии труднее обнаружить, поэтому их блокировка вряд ли приведёт к полному отключению VPN, но вызовет большое количество хаотичных сбоев и работе и потерю соединения.

При этом специалисты подчёркивают, что речь не идёт о полном запрете VPN-сервисов в России: блокировки остаются точечными, а VPN-провайдеры постоянно ищут новые способы маскировки трафика.

Что стоит на кону

Как сообщили эксперты РБК, из-за ограничений пользователям придётся чаще менять серверы, протоколы или VPN-приложения. С ограничениями и потерей стабильной работы в первую очередь столкнутся массовые, популярные сервисы. Специалисты отмечают, что РКН концентрируется именно на массовых, дешёвых и популярных VPN-решениях, которые несут риски утечек данных и усложняют расследование IT-преступлений.

В перспективе обход блокировок станет сложнее и потребует технической грамотности пользователей. Таким образом Роскомнадзор выстраивает долгосрочную стратегию по ограничению способов обхода блокировок.

Контекст

ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — это оборудование, размещённое на сетях российских операторов связи. Через него РКН фильтрует трафик, защищает сети от внешних атак и ограничивает доступ к запрещённым ресурсам. В зависимости от настроек система может блокировать соединения полностью или снижать скорость.

В 2024 году вступил в силу запрет на распространение способов обхода блокировок, а магазины приложений начали по требованию ведомства удалять часть VPN-приложений.