«Роскосмос» утвердил график создания Российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Он предполагает работы по проектированию и производству модулей станции, летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет-носителей и другое.

Как следует из сообщения госкорпорации, на 2027 год запланирован старт развертывания станции. На первом этапе запустят научно-энергетический модуль. К 2030 году «Роскосмос» рассчитывает создать ядро новой станции, которое будет состоять из четырех модулей. На орбиту планируется вывести универсальный узловой, шлюзовой, базовый и научно-энергетический модули.

Далее, с 2031 по 2033 годы «Роскосмос» намерен реализовать второй этап с расширением орбитальной станции через стыковки двух целевых модулей.

В компании говорят, что собственная станция поможет продолжать пилотируемую программу после выхода из МКС. По оценкам «Роскосмоса», реализация проекта обойдется в 600 млрд рублей.

Ранее в 2022 году глава корпорации Борисов доложил Владимиру Путину о выходе РФ из МКС после 2024 года. Весной 2023 года Борисов отчитался президенту о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

11 августа 2023 года Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну: с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз-2.1б», которая должна была доставить автоматическую станцию. Однако из-за нештатной работы двигателя аппарат столкнулся с Луной и потерпел крушение.

В «Роскосмосе» тогда призвали «не делать трагедии» из неудавшегося прилунения и допустили повторение миссии в 2025-2026 годах.

Фото на обложке: «Роскосмос»