Маск и Джобс вдохновляют 25% предпринимателей в России

Исследование ЮKassa показало, что российские предприниматели уверенно ищут точки роста даже в условиях турбулентности. Они опираются не столько на Москву и Петербург, сколько на новые технологии, успешные кейсы знаковых фигур и собственную мотивацию. Пессимизм на рынке есть, но он не мешает бизнесу масштабироваться.

Риски становятся топливом для роста

Экономические и геополитические факторы предприниматели называют главным вызовом — так ответили 49% опрошенных. На втором месте падение спроса (42%) и изменения в законодательстве (39%). Далее идут кадровый голод и рост зарплат (38%), финансовые трудности и проблемы с кредитами (30%), бюрократия (20%).

Но по данным исследования, все эти факторы не сбивают настрой. Бизнес не только признаёт проблемы, но и использует их как стимул к развитию. Ставка — на технологии: автоматизация, расширение рынков, новые способы управления финансами.

От внешних к внутренним ориентирам

Не все ищут ролевые модели на стороне. Треть предпринимателей полагается исключительно на внутренний компас. Среди вдохновляющих фигур:

основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров и российский предприниматель, основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий (35%).

За рубежом — один из основателей Apple и Pixar Стив Джобс и глава SpaceX миллиардер Илон Маск (25%).

Но главным драйвером остаётся собственная энергия и вера в то, что предпринимательство — это миссия. Более половины респондентов (53%) прямо сказали: путь бизнесмена сложен, но это именно их дорога.

Предприниматели учатся жить с кризисами

ЮKassa фиксирует: российский бизнес становится взрослее. Если раньше цифровые инструменты использовались скорее как защита от внешних угроз, то сегодня они стали основой новых бизнес-моделей.

Предприниматели видят в технологиях фундамент устойчивости, а в самодостаточности — главный ресурс. Руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой подчеркивает: именно эта модель будет двигать рынок в ближайшие годы.

Технологии дают регионам равные шансы

Московская монополия уходит в прошлое: предприниматели в Краснодаре, Екатеринбурге и других городах всё чаще конкурируют с федеральными игроками на равных. Цифровизация снимает барьеры — платёжные и логистические сервисы позволяют работать с клиентами по всей стране.

Никита Цой отмечает: современные инструменты стирают границы между мегаполисами и малыми городами, а децентрализация деловой активности становится устойчивым трендом.

Российский бизнес уходит из столичной клетки, строит цифровые рынки и перестаёт искать спасителей вовне. Впереди по-прежнему много барьеров, но у предпринимателей наконец появился главный актив — внутренняя готовность идти дальше.

Фото: shaunl / Getty Images