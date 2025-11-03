Инвестиции в 2025 году: кто и как вкладывает деньги в Росси

По данным Банка России, активы частных инвесторов у брокеров в 2025 году достигли 11 трлн рублей, а квартальный приток средств — рекордных 574 млрд. При этом, как отмечают источники с рынка, средний российский инвестор заметно изменился: он стал старше, опытнее и сдержаннее в ожиданиях. Инвестирование перестало быть игрой и стало частью повседневной финансовой культуры

Типичный инвестор — взрослый мужчина с хорошим заработком

Ещё пять лет назад, в 2020-х, рынок наполняли молодые мужчины из IT-сферы, которые покупали акции ради азарта, то сейчас преобладают инвесторы 35–40 лет, ориентированные на стабильный доход и защиту капитала.

«Само инвестирование всё больше становится частью обычной финансовой культуры, а не особенным развлечением для “любителей”. Управлением капиталом, а не играми на бирже», — говорит Владимир Сонников, партнёр организатора раундов инвестиций BITL и генеральный директор инвестиционной платформы Zorko.

Как уточняет Иван Сезонов, управляющий партнер фонда Iskra Ventures, обычно это топ-менеджер госбанка или IT-компании. По его словам, их источник инвестиций — годовой бонус.

«Почти исчезли владельцы малого и среднего бизнес. Видимо, есть куда реинвестировать или наигрались», — подчёркивает Иван Сезонов, управляющий партнер фонда Iskra Ventures.

При этом всё активнее растёт доля женщин-инвесторов — в некоторых брокерских компаниях они уже составляют до 40% клиентов. Женщины чаще инвестируют регулярно, с меньшими суммами, но системно и с долгосрочным горизонтом.

«Они инвестируют регулярнее, спокойнее и чаще думают на 3–5 лет вперёд», — отмечает Владимир Сонников, партнёр организатора раундов инвестиций BIT.

Наконец, рынок пополнили региональные инвесторы. Сегодня, благодаря мобильным приложениям и цифровым платформам, барьеры между столицей и регионами исчезли.

«Инвестиционные приложения и краудплатформы сняли географические барьеры. Сегодня инвестор может жить в Тюмени или Барнауле, но оперативно получать доступ к самым интересным сделкам, которые раньше были доступны в основном жителям столицы», — комментирует эксперт Владимир Сонников.

При этом, по словам Анны Гондусовой из УК «Альфа-Капитал», основной фокус инвесторов сместился на внутренний рынок. Если раньше внимание уделяли зарубежным активам, то теперь инвесторы «почти полностью ориентированы на российские инструменты».

Новое поколение инвесторов

Одновременно с эти на рынок пришло целое поколение частных инвесторов без опыта — людей, которых привлекли простые и безопасные продукты. По данным УК «Альфа-Капитал», именно фонды денежного рынка стали точкой входа для тысяч новичков.

«В последние годы на рынок пришло много частных инвесторов, которые раньше никогда не инвестировали. Это во многом связано с ростом ключевой ставки и привлекательностью инструментов денежного рынка, в частности, БПИФов. Они заинтересовали даже тех, кто прежде не рассматривал инвестиции», — отмечает Анна Гондусова из УК «Альфа-Капитал».

Эти новые участники — люди разного возраста, профессий и дохода. Но у всех схожая особенность: стремление разобраться в механике рынка. Управляющие компании отвечают на этот запрос образовательными инициативами.

«Важно не только регулярно и подробно объяснять инвесторам ситуацию на рынке, результаты, но и погружать в то, как работает мир инвестиций в целом», — резюмирует Анна Гондусова.





Средний чек инвесторов снизился — и это хорошо

2025 год закрепил сдвиг от рискованных активов к более предсказуемым инструментам. Если в 2024 году основной приток средств приходился на фонды денежного рынка, то теперь инвесторы перешли к облигациям и БПИФам, ориентированным на фиксированный доход.

«После снижения ключевой ставки инвесторы пошли в облигации федерального займа: фиксированный купон в 13–14% при минимальном риске выглядит убедительно, особенно на фоне падающих ставок по депозитам. При этом средний чек инвестиций в ОФЗ немного снизился. Возможно, благодаря осознанному подходу к формированию портфеля», — поясняет Владимир Сонников, генеральный директор инвестиционной платформы Zorko.

Средний чек инвестиций в облигации снизился: по данным Ивана Сезонова из Iskra Ventures, от частных инвесторов преобладают инвестиции до 5 млн рублей. В среднем это 1-2 млн рублей. Впрочем, эксперты считают это положительным трендом: инвесторы перестали вкладывать крупные суммы единовременно, предпочитая регулярные взносы и диверсификацию.

«Всё больше людей инвестируют регулярно, разделяя инвестиционные потоки на небольшие суммы, вместо того чтобы единовременно размещать крупную сумму на долгий срок», — добавляет Анна Гондусова, руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал».

Интерес к акциям, напротив, остаётся сдержанным. По словам Гондусовой, 2025 год стал периодом, когда рынок акций замедлился: инвесторы выбирают инструменты с понятной динамикой и прогнозируемой доходностью.

Осознанность и финансовая грамотность — новые тренды

По мнению экспертов, культура инвестиций в России заметно «повзрослела». Эмоциональные решения уступили место расчёту, а инвесторы стали больше интересоваться налогами и структурой портфелей. Как отмечает Владимир Сонников, генеральный директор инвестиционной платформы Zorko, сегодня эмоции уступили место логике, а инвесторы «изучают активы, которые собираются покупать, разбираются в налогах, сравнивают риск и доходность».

При этом подход к информации по-прежнему зависаит от возраста. Анна Гондусова из «Альфа-Капитала» отмечает, что молодёжь чаще доверяет Telegram-каналам и подсказкам ИИ, где реклама нередко маскируется под аналитику.

«Опытное поколение инвестирует, опираясь на собственный опыт и мнения профессиональных экспертов. Молодёжь всё чаще ориентируется на советы Telegram-каналов и ИИ, чья “экспертиза” нередко носит рекламный характер и далеко не всегда имеет экономическое или фундаментальное обоснование», — уточняет Анна Гондусова, руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал».

Инвестор будущего — какой он?

Эксперты сходятся во мнении: инвестор будущего будет технологичнее, гибче и рациональнее. Он не станет придерживаться одной стратегии и будет собирать портфель из разных классов активов — от облигаций и недвижимости до цифровых финансовых инструментов.

«Поколение 1990–2000-х стремится к гибкости — сочетает разные инструменты и не боится форматов, которые раньше считались "элитарными", те же инвестиции в недвижимость и прямые инвестиции в формате закрытых фондов, интересуются ЦФА», — прогнозирует Анна Гондусова, руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал».

Владимир Сонников, партнер организатора раундов инвестиций BITL, считает, что в будущем частный инвестор станет более «автоматизированным» — с автопополнениями, ИИ-аналитикой и индивидуальными стратегиями.

«Российский инвестор на горизонте 3-5 лет — это спокойный, системный и технологически продвинутый человек. Он не гонится за “иксами”, у него настроены автосбережения. Инвестор “в дзене”, который меньше поддается эмоциям и больше следует структуре», — резюмирует Владимир Сонников, партнер организатора раундов инвестиций BITL.

Наконец, Иван Сезонов, управляющий партнер фонда Iskra Ventures, добавляет, что в ближайшие годы вырастет роль коллективных инвестиций — прежде всего фондов, а также осознанные инвестиции.