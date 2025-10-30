Стало известно, сколько миллиардеров в России в 2025 году

В России насчитывается 128 миллиардеров с совокупным состоянием $457 млрд, говорится в рейтинге Altrata Billionaire Census 2025. За год их число выросло на 8,5 %, а капитал увеличился почти на $40 млрд. Годом ранее (Billionaire Census 2024) в стране было 118 миллиардеров с общим состоянием $469 млрд. Несмотря на небольшое снижение совокупного капитала, Россия обошла Индию и сравнялась с Великобританией по количеству миллиардеров, войдя в топ-5 стран мира.

Страны мира с самым большим количеством миллиардеров

Согласно рейтингу Altrata, пятерка лидеров концентрирует более трёх четвертей всех мировых миллиардеров:

США — 1 135 миллиардеров с совокупным состоянием $5,74 трлн;

Китай — 321 миллиардер ($1,29 трлн);

Германия — 184 ($703 млрд);

Великобритания — 128 ($323 млрд);

Россия — 128 ($457 млрд).

Индия покинула топ-5, опустившись на шестое место (127 миллиардеров против 131 годом ранее). Россия поднялась на одну позицию, войдя в первую пятёрку и сравнявшись с Великобританией. Германия сохранила третье место, увеличив число миллиардеров с 170 до 184.

США и Китай остались без изменений на первых двух позициях. Но американские миллиардеры ещё сильнее оторвались от конкурентов: их капитал вырос до $5,74 трлн, а китайский — до $1,29 трлн

Россия укрепила позиции среди мировых элит

В рейтинге 2025 года Россия занимает четвертое место, деля его с Великобританией (по 128 миллиардеров). Для сравнения, в рейтинге 2024 года наша страна шла на шестом месте с 118 миллиардерами.

Рост российского сегмента авторы отчёта связывают с восстановлением цен на сырьё, укреплением рубля и развитием частных промышленных активов, несмотря на сохраняющееся давление санкций и ограниченный доступ к западным рынкам капитала.

Мир миллиардеров растёт быстрее, чем мировая экономика

В глобальном масштабе число миллиардеров увеличилось с 3 323 в 2023 году (Altrata 2024) до 3 508 в 2024-м (Altrata 2025) — рост составил 5,6%.

Общее состояние миллиардеров увеличилось с $12,1 до $13,4 трлн — на 10,3%. Это уже третий год подряд, когда капитал самых богатых людей мира продолжает расти после спада во время пандемии.

Главный драйвер — технологический сектор. По данным Altrata, миллиардеры, чьё состояние связано с ИИ и цифровыми активами, увеличили капиталы почти вдвое за десятилетие. Среди них — глава Tesla, SpaceX и X (ранее Twitter) Илон Маск; глава Amazon Джефф Безос; глава Meta* Марк Цукерберг; глава Paramount Skydance Ларри Эллисон и глава Alphabet Ларри Пейдж.

США сохраняют статус «страны миллиардеров»

Северная Америка остаётся безусловным лидером в рейтинге миллиардеров — 1 135 человек с совокупным состоянием $5,74 трлн (рост на 8%). Это вчетверо больше, чем у Китая (321 миллиардер, $1,29 трлн), и значительно выше, чем у Германии (184, $703 млрд).

Региональное распределение почти не изменилось:

Северная Америка — 1 198 миллиардеров, 44% мирового состояния;





Европа — 1 002 миллиардеров, $3,3 трлн;





Азия — 827 миллиардеров, $2,8 трлн;





Ближний Восток — 242 миллиардера, $0,7 трлн.

Европа впервые преодолела отметку в 1 000 миллиардеров

В Европе в 2023 году было 980 миллиардеров, в 2024 году рост составил 6,1%. Но совокупное состояние миллиардеров региона выросло лишь на 5,6%, до $3,3 трлн.

Altrata связывает умеренные темпы с высокой инфляцией и политической фрагментацией. Лидеры региона — Германия, Великобритания, Швейцария и Франция.

26 миллиардеров владеют 21% всех мировых состояний

По данным Altrata, всего 26 человек владеют 21% всех мировых состояний, хотя десять лет назад этот показатель не превышал 4%. Большинство из них — американские техномагнаты, чьё богатство растёт на фоне бума искусственного интеллекта.

При этом более половины миллиардеров мира находятся в «нижнем» диапазоне — от $1 до $2 млрд, и именно они чаще всего теряют свой статус. В среднем каждый десятый из таких богачей покидает клуб миллиардеров в течение года из-за падения котировок и переоценки активов.

Контекст

По показателям за два года (2023 — 2024 гг.) количество миллиардеров в мире выросло на 185 человек, а их общее состояние — на $1,3 трлн. Россия за этот период поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и закрепилась в топ-5. Altrata подчёркивает: российские капиталы остаются менее диверсифицированными, чем у западных коллег, но демонстрируют высокую устойчивость к геополитическим рискам.

Фото: Connect Images / InStock / Getty Images

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ