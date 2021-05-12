В России появятся квантово-защищённые беспилотные автомобили

Научно-производственная компания QRate и «Университет Иннополис» интегрировали систему квантового распределения ключей в беспилотный автомобиль. Новая технология сможет обнаруживать атаки злоумышленников на канал обмена данными между автомобилем и дата-центром.
Система квантового распределения ключей позволяет гарантированно обнаружить попытки несанкционированного вмешательства и не допустить использование скомпрометированного ключа, сообщили RB.RU представители QRate.
В рамках эксперимента беспилотный автомобиль, разработанный лабораторией автономных транспортных систем «Университета Иннополис», получил промышленную установку квантового распределения ключей QRate. Это позволило организовать стабильный канал передачи данных между автомобилем и ЦОД, защищенный шифрованием на базе OpenVPN с применением квантовых симметричных ключей. Сейчас передача данных осуществляется с помощью 4G, но в будущем разработчики планируют интеграцию 5G.
Как заявляют разработчики, объединённой команде QRate и «Университета Иннополис» удалось добиться скорости устойчивого распределения ключей на уровне 40 Кбит/сек. «Тестирование показало зрелость технологии и возможность ее применения на практике», — отметили в QRate.
Ранее сообщалось, что группе исследователей удалось взломать Tesla с помощью дрона.
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