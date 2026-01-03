Работу перед Новым годом чаще искали россияне 35–44 лет

Россияне в возрасте 35–44 лет стали самой активной группой соискателей на рынке труда в предновогодний период 2025 года. По данным Авито Работа, число опубликованных резюме в этой возрастной группе выросло на 102% год к году. Средние зарплатные ожидания достигли 82 772 рубля в месяц.

Россиян интересуют вакансии флориста и сборщика заказов

Кандидаты 35–44 лет показали максимальную динамику на платформе Авито Работа в предновогодний период. За год количество их резюме увеличилось более чем в два раза (+102%).

Чаще всего соискатели 35–44 лет интересовались профессией флориста. Число резюме по этой специальности выросло почти в 2,5 раза (+149%), а средние зарплатные ожидания достигли 58 311 рублей в месяц.

Сопоставимый рост показали комплектовщики заказов — +148% за год. В среднем кандидаты рассчитывали на доход около 71 321 рубля в месяц.

Соискатели 45–64 лет увеличили активность вдвое

Число резюме от кандидатов в возрасте 45–64 лет в 2025 году выросло на 100% год к году. Их средние зарплатные ожидания в декабре составили 82 184 рубля в месяц.

Наиболее часто представители этой группы публиковали резюме на позицию комплектовщика (+138%) с ожиданиями около 76 865 рублей в месяц. Почти в 2,2 раза (+118%) увеличилось число резюме поваров — соискатели указывали в среднем 72 408 рублей в месяц.

Россияне 25–34 лет чаще всего откликаются на вакансии администратора

Соискатели 25–34 лет замкнули тройку самых активных возрастных групп. В декабре 2025 года они опубликовали на 86% больше резюме, чем годом ранее, и в среднем рассчитывали на зарплату 72 318 рублей в месяц.

Чаще всего резюме размещались на позицию администратора (+155%) с ожиданиями 61 573 рубля в месяц, а также кладовщика (+114%) — около 75 737 рублей в месяц.

Зумеры и подростки составляют большую часть рынка труда

Зумеры (18–24 лет) разместили на 79% больше резюме, чем годом ранее. В предновогодний период они ожидали зарабатывать в среднем 58 384 рубля в месяц. Самыми популярными профессиями стали флорист (+147%) и пекарь (+143%) с ожиданиями 49 282 и 46 592 рубля в месяц соответственно.

Подростки 14–17 лет опубликовали на 71% больше резюме, чем в декабре прошлого года. Их средние зарплатные ожидания составили 30 098 рублей в месяц. Чаще всего они рассматривали позиции бариста (+149%) и официанта (+111%).

Несмотря на то что максимальный рост активности показали кандидаты 35–44 лет, молодые люди остаются самым массовым сегментом рынка труда — почти 30% всех резюме на платформе приходится на соискателей 18–24 лет, отметил директор по развитию Авито Работа Роман Губанов. По его словам, чаще они выбирают временную или посменную занятость.