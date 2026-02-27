Россияне стали активнее рефинансировать ипотеку — крупные российские банки фиксируют рост сделок в 4–5 раз

Банки фиксируют кратный рост спроса на рефинансирование рыночной ипотеки с лета 2025 года, пишут «Ведомости». В IV квартале количество таких сделок выросло в 4–5 раз по сравнению с предыдущим кварталом. Ключевой фактор — снижение ставки Банка России с 21% до 15,5% и удешевление ипотечных кредитов.

Топ-20 ипотечных банков пересмотрели условия кредитования

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ, с июня 2025 года по 20 февраля 2026 года средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков снизилась с 26,54% до 20,46% на новостройки и с 26,69% до 20,46% на вторичное жильё. Ставки по рефинансированию опустились с 26,83% до 19,17%.

Доминирующим фактором спроса представители ВТБ, «Т-банка», ПСБ, ТКБ и «Новикомбанка» называют именно динамику ключевой ставки и ипотечных предложений.

Сделки по рефинансированию в ВТБ выросли в четыре раза

В ВТБ сообщили «Ведомостям», что в IV квартале 2025 года число сделок по рефинансированию выросло в четыре раза по сравнению с III кварталом. За последние три месяца 2025 года банк провёл сделки почти на 1 млрд рублей. Доля таких операций в общем объёме пока небольшая — около 1%.

Минимальные ставки по рыночной ипотеке в ВТБ начинаются от 19,3% годовых, по рефинансированию — от 19,6%. В феврале банк также снизил минимальный первоначальный взнос с 30,1% до 20,1% для клиентов с подтверждённым доходом.

Т-банк и Новикомбанк фиксируют кратный рост

«Т-банк» в IV квартале также увеличил количество сделок примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас ставки по рефинансированию начинаются от 16,9%, при этом условия рассчитываются индивидуально.

«Новикомбанк» сообщил о пятикратном росте количества сделок в IV квартале 2025 года. Минимальная ставка по рефинансированию составляет 17,3%.

Спрос на рефинансирование в ПСБ и ТКБ сохраняется в 2026-м

В ПСБ пик сделок пришёлся на IV квартал 2025 года, при этом спрос сохраняется и в начале 2026 года. Минимальная ставка по программе рефинансирования составляет 18,89% годовых.

«Транскапиталбанк» также зафиксировал рост числа сделок в IV квартале по сравнению с III кварталом. Средняя ставка по ипотеке в банке сейчас составляет 21%, при этом планируется её снижение в начале марта.

Выгода при рефинансировании начинается со снижения ставки на 2 п.п.

По словам директора департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марины Заботиной, рефинансирование имеет смысл при снижении ставки минимум на 2–3 процентных пункта. Представитель ВТБ уточнил, что такая разница позволяет покрыть расходы на оценку объекта, страхование и регистрацию сделки.

Представитель Новикомбанка отметил, что чем больше срок до окончания кредита, тем выгоднее рефинансирование.

Массовый тренд на рефинансирование продолжится в 2026-м

Зампред правления банка Дом.РФ Алексей Косяков в комментарии «Ведомостям» заявил, что массовый интерес к рефинансированию может возникнуть при ключевой ставке 12–13%. Представитель ВТБ, а также главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считают, что всплеск активности возможен при снижении ставки до 10–12%.

По оценке ПСБ, рост спроса, вероятнее всего, придётся на вторую половину 2026 года, а пик — на IV квартал. При этом он будет ниже, чем в 2018–2019 годах.