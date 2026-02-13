Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты

В конце 2025 года россияне начали чаще отменять самозапрет на кредиты и возвращаться к займам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Cyberbird. В четвёртом квартале доля клиентов со снятым ограничением выросла на 13% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом 40% заёмщиков, которые отменили самозапрет, получили одобрение и оформили кредит.

Перед Новым годом россияне активнее снимали самозапрет на кредиты

Аналитики связывают динамику с сезонным спросом на заёмные средства перед новогодними расходами, а также с упрощением процедуры отмены самозапрета. Если ранее сделать это можно было через Госуслуги, то теперь услуга доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).

В компании Cyberbird отмечают, что многие россияне устанавливают самозапрет спонтанно — как защиту от мошенников или способ ограничить долговую нагрузку. Снимают его, как правило, при реальной необходимости.

Кредиторы видят статус самозапрета при любой заявке

При рассмотрении заявки кредиторы видят, установлен ли у клиента самозапрет и снимался ли он ранее — даже если человек обращается в банк впервые. Осенью 2025 года число заявок от клиентов с активным самозапретом выросло на 27% по сравнению с летом. При этом многие из тех, кто получил отказ из-за ограничения, впоследствии не возвращаются за кредитом — даже после его отмены.

Массовых мошенничеств с самозапретом на кредиты нет

Гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак уточняет: массового мошенничества вокруг самозапрета на кредиты нет. По её словам, процедура снятия самозапрета устроена так, что быстро отменить его за другого человека не получится, — это серьезный барьер для злоумышленников.

При этом в 2026 году компания ожидает роста более сложных мошеннических схем, в том числе методов социальной инженерии и взлома устройств.

Контекст

В 2025 году россияне подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и еще 1,6 млн — на его отмену. В результате на конец года ограничения действовали у 17,3 млн человек. Подавляющее большинство (91,3%) выбрали полный запрет на оформление кредитов и займов во всех каналах — частичные ограничения пользуются значительно меньшей популярностью.

Чаще всего самозапрет оформляли люди 35–45 лет (21,3%), следом идут возрастные группы 45–55 лет (19,7%) и 55–65 лет (18,9%). Таким образом, основными пользователями сервиса стали экономически активные граждане. Доля молодёжи до 25 лет составила лишь 9,3%.

Больше всего заявлений поступило от жителей Москвы (1,8 млн), Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана и Свердловской области. Однако в пересчёте на душу населения лидирует Мурманская область — там самозапрет оформили 22 человека из 100. Минимальные показатели — в Чечне и Ингушетии (по 2 человека на 100 жителей).