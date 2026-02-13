Россияне стали чаще отменять самозапрет на кредиты — в конце 2025-го доля заявок на снятие выросла на 13%
Россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты
В конце 2025 года россияне начали чаще отменять самозапрет на кредиты и возвращаться к займам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Cyberbird. В четвёртом квартале доля клиентов со снятым ограничением выросла на 13% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом 40% заёмщиков, которые отменили самозапрет, получили одобрение и оформили кредит.
Перед Новым годом россияне активнее снимали самозапрет на кредиты
Аналитики связывают динамику с сезонным спросом на заёмные средства перед новогодними расходами, а также с упрощением процедуры отмены самозапрета. Если ранее сделать это можно было через Госуслуги, то теперь услуга доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).
В компании Cyberbird отмечают, что многие россияне устанавливают самозапрет спонтанно — как защиту от мошенников или способ ограничить долговую нагрузку. Снимают его, как правило, при реальной необходимости.
Кредиторы видят статус самозапрета при любой заявке
При рассмотрении заявки кредиторы видят, установлен ли у клиента самозапрет и снимался ли он ранее — даже если человек обращается в банк впервые. Осенью 2025 года число заявок от клиентов с активным самозапретом выросло на 27% по сравнению с летом. При этом многие из тех, кто получил отказ из-за ограничения, впоследствии не возвращаются за кредитом — даже после его отмены.
Массовых мошенничеств с самозапретом на кредиты нет
Гендиректор Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак уточняет: массового мошенничества вокруг самозапрета на кредиты нет. По её словам, процедура снятия самозапрета устроена так, что быстро отменить его за другого человека не получится, — это серьезный барьер для злоумышленников.
При этом в 2026 году компания ожидает роста более сложных мошеннических схем, в том числе методов социальной инженерии и взлома устройств.
Контекст
В 2025 году россияне подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и еще 1,6 млн — на его отмену. В результате на конец года ограничения действовали у 17,3 млн человек. Подавляющее большинство (91,3%) выбрали полный запрет на оформление кредитов и займов во всех каналах — частичные ограничения пользуются значительно меньшей популярностью.
Чаще всего самозапрет оформляли люди 35–45 лет (21,3%), следом идут возрастные группы 45–55 лет (19,7%) и 55–65 лет (18,9%). Таким образом, основными пользователями сервиса стали экономически активные граждане. Доля молодёжи до 25 лет составила лишь 9,3%.
Больше всего заявлений поступило от жителей Москвы (1,8 млн), Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана и Свердловской области. Однако в пересчёте на душу населения лидирует Мурманская область — там самозапрет оформили 22 человека из 100. Минимальные показатели — в Чечне и Ингушетии (по 2 человека на 100 жителей).
- Празднование 14 февраля подорожало на 18%: свидание в День всех влюбленных обойдётся в среднем в 9 498 ₽ Свидание на 14 февраля в 2026 году обойдётся в 9 498 ₽ 14 февраля 2026, 00:00
- К концу 2026 года инфляция в России может снизиться до 4% — текущий показатель держится на уровне 6,3% Центробанк России: ожидаемая инфляция к концу 2026-го — 4% 13 февраля 2026, 23:23
- Половина работодателей готова платить зумерам выше рынка — в среднем компании могут добавить к окладу 5–10 тыс. ₽ 55% работодателей готовы платить зумерам выше рынка 13 февраля 2026, 23:00
- Конец эпохи свайпов: онлайн-дейтинг в России в 2026 году — кто рулит рынком и за что платят пользователи На чём строится экономика дейтинга в России и как игроки рынка монетизируют одиночество. 13 февраля 2026, 15:51