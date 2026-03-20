Рост, расходы, риски: ведущие компании России — о том, с какими вызовами сталкивается бизнес в 2026 году

В рамках мероприятия, которое прошло 19 марта в «Зарядье», представители бизнеса, ИТ-компаний и отраслей экономики обсудили ключевые вызовы 2026 года. Среди тем — сокращение издержек, поиск новых источников роста и управление рисками, включая устойчивость ИТ-инфраструктуры и кибербезопасность. Издание Russian Business выступает медиапартнёром форума.

В повестке — ИИ, безопасность и импортозамещение

В центре обсуждения — искусственный интеллект, облачные технологии, ERP [Enterprise Resource Planning — системы планирования ресурсов предприятия], ИТ-сервисы, цифровизация ретейла и промышленности, открытые финансы, а также информационная и промышленная безопасность. Партёрами форума выступают ведущие компании-разработчики решений для бизнеса: YADRO, F6, Orionsoft, «Солар» и Positive Technologies.

Программа форума была разделена на три потока: «Как меньше тратить», «Как больше зарабатывать» и «Как управлять рисками и обеспечивать безопасность». В основе обсуждения — практические задачи бизнеса:

как повышать операционную эффективность в промышленности,

какие технологии помогают наращивать выручку в ретейле,

как превратить ИИ из эксперимента в управляемую систему,

как использовать облако для решения ИТ-задач бизнеса,

как оценивать стоимость безопасности и др.

Вечером на форуме — ток-шоу с топ-менеджерами и игра от Политехнического музея

В программе участвовали представители ВТБ, Альфа-Банка, Банка России, «Московской биржи», «Газпром нефти», «Сибура», «Норникеля», YADRO и других компаний. После основной деловой части на главной сцене прошло ток-шоу с участием приглашённых спикеров, среди них — генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов, и телеведущий Александр Пушной.

Вечером форум завершился командной викториной от Политехнического музея о науке, технологиях, кино и искусстве. Её провел куратор музея по ИТ, компьютерный историк Алексей Бутырин.

Контекст

В 2026 году ИТ-холдинг Т1 уже несколько раз выходил в публичную повестку с темами, которые напрямую перекликаются с программой форума. Так, в феврале холдинг вместе с ВТБ запустил соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2026, посвящённое прикладным задачам на основе машинного обучения для банковских и смежных сценариев.

В феврале ИТ-холдинг Т1 заявил, что российский бизнес стал отказываться от экстренного импортозамещения как от подхода, характерного для 2022–2023 гг. Ключевым драйвером ИТ-проектов стала оценка эффективности, рентабельности и надежности внедряемых технологий. Наиболее подходящим инструментом в этом контексте становятся доверенные ПАК, которые одновременно учитывают требования информационной безопасности, обеспечивают высокую степень устойчивости, бесшовное масштабирование, а также позволяют быстрее перейти к AI-ready инфраструктуре. В том же месяце компания «Т1 Облако» вышла на рынок мониторинга информационной безопасности с облачным центром мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Сервис рассчитан на круглосуточное отслеживание событий ИБ и оперативное реагирование на действия злоумышленников.