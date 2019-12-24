В России появится японский центр развлечений Round One со спортивными состязаниями

В торговом центре «Европейский» в Москве откроется японский центр развлечений Round One. Об этом РБК сообщил Год Нисанов, председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь», которой принадлежит «Европейский».

По словам Нисанова, Round One сейчас разрабатывает концепцию развлекательной зоны. Ожидается, что она будет готова в феврале.

В августе 2019 года Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100% «дочку» ООО «Раун Уан Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей.

В сообщении о регистрации филиала говорится, что Round One летом 2020 года откроет в «Европейском» развлекательный коплекс площадью 4,7 тысячи кв.м.

В пресс-службе «Киевской площади» говорят, что размер площадки и дата открытия пока не определены.

При этом три консультанта, участвовавших в переговорах Round One и «Киевской площади», рассказали «Ведомостям», что площадка займет 8 тысяч кв.м. на 7 этаже ТЦ. Сейчас там расположен другой развлекательный центр – российская сеть «Космик».

Round One управляет около 100 спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США. В центрах Round One есть боулинг, бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания Spo-Cha (от английского sport challangе).