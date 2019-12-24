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В России появится японский центр развлечений Round One со спортивными состязаниями

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В торговом центре «Европейский» в Москве откроется японский центр развлечений Round One. Об этом РБК сообщил Год Нисанов, председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь», которой принадлежит «Европейский».

В России появится японский центр развлечений Round One со спортивными состязаниями

По словам Нисанова, Round One сейчас разрабатывает концепцию развлекательной зоны. Ожидается, что она будет готова в феврале. 

В августе 2019 года Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100% «дочку» ООО «Раун Уан Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей.

В сообщении о регистрации филиала говорится, что Round One летом 2020 года откроет в «Европейском» развлекательный коплекс площадью 4,7 тысячи кв.м. 

В пресс-службе «Киевской площади» говорят, что размер площадки и дата открытия пока не определены.

При этом три консультанта, участвовавших в переговорах Round One и «Киевской площади», рассказали «Ведомостям», что площадка займет 8 тысяч кв.м. на 7 этаже ТЦ. Сейчас там расположен другой развлекательный центр – российская сеть «Космик».

Round One управляет около 100 спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США. В центрах Round One есть боулинг, бильярд, караоке, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания Spo-Cha (от английского sport challangе).

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