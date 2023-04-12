В России заработал отечественный аналог Downdetector

Роскомнадзор объявил о запуске отечественного аналога Downdetector – сервиса для отслеживания сбоев в работе сайтов и интернет-ресурсов. Российская версия Downdetector перестала работать после начала спецоперации.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования запустил сервис «Мониторинг сбоев», сообщил Роскомнадзор. Это отечественный аналог зарубежного сервиса Downdetector, российская версия которого не работает с апреля 2022 года.

«Мониторинг сбоев» отслеживает доступность сайтов и интернет-ресурсов на основе жалоб пользователей. Серьезность сбоев отражается на тепловой карте.

«Если сбой массовый, специалисты центра подключатся к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов», – сообщили в Роскомнадзоре.

Хотя в России не работает русскоязычная версия Downdetector, пользователям доступна англоязычная. Кроме того, у Downdetector есть другие аналоги, например, детектор сбоев от компании Brand Analytics.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock