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В России заработал отечественный аналог Downdetector

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор объявил о запуске отечественного аналога Downdetector – сервиса для отслеживания сбоев в работе сайтов и интернет-ресурсов. Российская версия Downdetector перестала работать после начала спецоперации.

В России заработал отечественный аналог Downdetector

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования запустил сервис «Мониторинг сбоев», сообщил Роскомнадзор. Это отечественный аналог зарубежного сервиса Downdetector, российская версия которого не работает с апреля 2022 года.

«Мониторинг сбоев» отслеживает доступность сайтов и интернет-ресурсов на основе жалоб пользователей. Серьезность сбоев отражается на тепловой карте.

«Если сбой массовый, специалисты центра подключатся к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов», – сообщили в Роскомнадзоре. 

Хотя в России не работает русскоязычная версия Downdetector, пользователям доступна англоязычная. Кроме того, у Downdetector есть другие аналоги, например, детектор сбоев от компании Brand Analytics.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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