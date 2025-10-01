Wildberries закрыл данные о продажах селлеров

Wildberries ограничил доступ к данным об остатках товаров на своих складах и рекламных ставках компаний. В маркетплейсе объяснили «Коммерсанту» этот шаг многочисленными жалобами селлеров, которые считают, что открытый доступ к данным — возможность для недобросовестной конкуренции.

Аналитика конкурентов недоступна

С середины сентября сторонние пользователи больше не видят актуальные продажи и остатки: для всех позиций отображается не более 100 единиц, пишет «Коммерсантъ». Полностью закрыт доступ к информации о рекламных ставках. Теперь продавцы могут получать аналитику только по своим продажам — в личном кабинете или через официальный API.

Wildberries наводит порядок

В Wildberries подчеркнули, что закрытие данных связано с защитой интересов селлеров. Многие селлеры обращались с жалобами на использование их данных конкурентами, пояснили в компании.

Данные о ставках и остатках изначально не предназначались для публичного доступа, они находились в коде страниц и требовали специальных технических знаний, рассказал лидер сегмента селлеров в банке «Точка» Константин Канивец «Коммерсанту». По его словам, текущее решение можно рассматривать как «упорядочивание доступа».

Сторонние сервисы теряют деньги

Закрытие данных стало серьёзным ударом для сторонних аналитических сервисов, которые предоставляли продавцам инструменты для отслеживания продаж конкурентов и корректировки цен. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, их услугами пользовались более 70 тыс. селлеров. Оборот таких сервисов составлял несколько миллиардов рублей.

Конкуренты остаются без инструментов

Многие предприниматели применяли аналитику по конкурентам для выстраивания ценовой политики. Теперь эти данные станут менее точными.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил «Коммерсанту», что подобные меры защиты давно действуют у других маркетплейсов, включая Ozon и «Яндекс Маркет». В самих маркетплейсах от комментариев отказались.

Контекст

На начало августа 2025 года на платформе Wildberries работало более 1 млн продавцов. По данным маркетплейса, свыше 85% из них составляли малые и средние предприятия. Ограничение доступа к данным меняет условия работы для этой аудитории: теперь продавцы могут анализировать только собственные показатели, а не действия конкурентов.

Рынок аналитики, который существовал за счёт открытых данных, фактически перестаёт работать в прежнем виде. Контроль за информацией полностью переходит к маркетплейсу.