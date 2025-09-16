Рынок Bluetooth-трекеров в РФ и СНГ достиг 8,7 млрд ₽ — Kaspersky планирует выпустить метку для поиска питомцев
Kaspersky выпустит трекер для поиска потерявшихся питомцев
«Лаборатория Касперского» запускает систему для поиска потерявшихся домашних животных. Она объединяет Bluetooth-метку Kaspersky Tag и мобильное приложение PetKa для операционной системы Android. Как сообщили в исследовательском центре «Лаборатории Касперского», рынок Bluetooth-трекеров в РФ и СНГ в прошлом году достиг 8,7 млрд рублей, и компания теперь планирует урвать там свою долю.
PetKa показывает последнее местоположение питомца
В приложении PetKa хозяин может посмотреть на карте, где в последний раз находился его питомец, и таким образом отследить его перемещения.
Там же есть возможность создания карточки животного с его фото, кличкой, породой и контактами владельца. Скачать приложение уже можно в RuStore и на сайте «Лаборатории Касперского».
Bluetooth-метка помогает искать питомца по сигналу
Bluetooth-метка прикрепляется к ошейнику через силиконовый чехол или кольцо из металла. В PetKa есть специальная функция «Поиск рядом»: чем выше уровень сигнала, тем ближе животное. Устройство защищено от влаги, работает под дождём и снегом.
«Команда героев» помогает искать чужих питомцев
PetKa работает и как социальная платформа. Любой пользователь может в режиме онлайн подключиться к сообществу «Команда героев», где участники помогают находить чужих питомцев. Если животное с меткой выходит из зоны действия Bluetooth, то его хозяин может включить SOS-режим в приложении: тогда профиль питомца становится открытым, а другие пользователи получают уведомления и могут напрямую связаться с владельцем потерянного животного для оказания помощи в поиске.
PetKa работает как сеть взаимопомощи
Марина Титова, глава департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского», пояснила: PetKa объединяет технологии и взаимопомощь — хозяева животных не только ищут своих питомцев, но и могут подключаться к поиску чужих через «Команду героев».
«Со временем мы планируем выпустить решение и на iOS, а также продолжим развивать функциональность PetKa — чтобы современные технологии помогали делать этот мир ещё безопаснее, в том числе для наших питомцев», — заявила Марина Титова.
Контекст
Рынок Bluetooth-трекеров активно растёт: их используют для поиска ключей, багажа и техники. В сегменте устройств для животных пока доминируют стартапы и локальные компании. Kaspersky рассчитывает на силу бренда и доверие пользователей, чтобы закрепиться в этой нише в СНГ.
Фото: The Good Brigade / Getty Images
