Рынок креативных индустрий Москвы испытывает нехватку площадей в 2026-м: большинство пространств — бывшие заводы

В 2026 году совокупная выручка предпринимателей, занятых в сфере креативных индустрий Москвы, превысила 6,7 трлн рублей, выяснили аналитики девелопера October Group. К 2030 году объём рынка может достичь 11,1 трлн рублей. При этом спрос на современные пространства для бизнеса растёт — но рынок предлагает в основном старые объекты недвижимости.

Рынок креативных индустрий Москвы вырос почти на 12% за 6 лет

Согласно исследованию October Group, рынок креативных индустрий Москвы насчитывает более 113 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. С 2020 года число участников рынка выросло на 11,7%.

Параллельно с ростом рынка вырос и интерес к аренде в креативных кластерах. По данным исследования, количество поисковых запросов офисов в Artplay в феврале 2026 года увеличилось на 46% по сравнению с январём. В пространстве «Арма» показатель достиг 169 запросов, что на 18% выше предыдущего месяца.

Большинство креативных кластеров — бывшие заводы

Всего в Москве насчитывается около 30 креативных кластеров, занимающих более 125 гектаров. Большинство из них расположены на территориях бывших фабрик и промышленных предприятий.

Большая часть существующих пространств была сформирована в 2005–2010 годах. Основной объём предложений относится к классу «В» и «В+» — объекты со стандартной инженерией, базовой инфраструктурой и ограниченными возможностями для трансформации помещений. Как подчёркивают в October Group, такие характеристики не отвечают текущим требованиям бизнеса.

Предложение новых пространств не покрывает растущий спрос

Единственным исключением аналитики называют бизнес-центр «Суперметалл». Он был введён в эксплуатацию в 2021 году и сочетает «современную архитектуру и гибкие планировочные решения при сохранении индустриальной эстетики».

Сейчас в Москве формируется ещё один подобный проект — арт-бизнес-кластер «КОБЗОН СИТИ». Он объединит офисы класса «А», чьи планировки рассчитаны на адаптацию под разные форматы бизнеса.

Несмотря на появление новых проектов, рынок по-прежнему испытывает нехватку пространств, изначально спроектированных под задачи бизнеса. Текущего предложения недостаточно, чтобы покрыть растущий спрос со стороны креативных индустрий, указывают аналитики October Group.

Большинство молодых предпринимателей развивает бизнес в креативных направлениях

Более половины новых индивидуальных предпринимателей в России в 2025 году — люди до 35 лет, а большая их часть развивает бизнес в креативных направлениях, следует из данных Точка Банка.

Самый высокий интерес предприниматели проявляют к музыкальному издательству и звукозаписи — в этом сегменте молодёжью запущено около 82,2% новых бизнесов. Высокие показатели также у рекламной деятельности — 76,7%, фотосъёмки — 75,7%, кино- и видеопроизводства — 73,6% и дизайна — 70,1%.

