Вакансий на hh.ru стало меньше на 26% — резюме больше на 31%

Российский рынок труда вошёл в фазу замедления. Согласно исследованию hh.ru, с которым ознакомился Forbes, в сентябре 2025 года компании разместили 1,1 млн вакансий — на 26% меньше, чем годом ранее. При этом активность соискателей растёт: подано 7,2 млн резюме, что на 31% больше, чем за тот же период 2024 года.

Вакансий стало меньше, но рынок не падает

Количество открытых позиций снижается с конца 2024 года. В ноябре прошлого года работодатели публиковали 1,5 млн вакансий, в январе 2025-го — уже 1 млн. С тех пор показатель держится на стабильном уровне — около 1,1 млн в месяц.

При этом спрос со стороны соискателей продолжает расти: среднемесячное количество резюме увеличилось с 5,3 млн в январе до 7,2 млн в сентябре. По оценке hh.ru, рынок сместился в пользу работодателей: на каждое предложение приходится всё больше претендентов.

Чаще всего ищут рабочий персонал и продажников

В сентябре четверть всех вакансий (25%) приходилась на рабочий персонал — 283 тыс. предложений. Ещё 21% (235 тыс.) — на специалистов по продажам и обслуживанию клиентов.

Далее следуют производство и сервисное обслуживание (16%, 183 тыс.), строительство и недвижимость (16%, 182 тыс.). В сегменте транспорта и логистики — 15% всех вакансий (168 тыс.), в розничной торговле — 12% (131 тыс.), среди домашнего персонала — 11% (128 тыс.).

Меньше всего предложений в туризме и ресторанах (7%, 73 тыс.), административной сфере (6%, 64 тыс.) и медицине (5%, 62 тыс.).

Удалёнка и гибкие форматы прибавляют в цене

Основную часть рынка по-прежнему занимает полный рабочий день — 672 тыс. предложений. Однако именно гибкие форматы занятости показывают рост доходов. Средняя зарплата по вакансиям с удалённой работой выросла на 32%, с 51,1 тыс. до 67,6 тыс. рублей.

Во фриланс-сегменте и гибких графиках рост составил 22% — с 73 тыс. до 89,1 тыс. рублей. Даже в классическом формате «офисной занятости» средняя зарплата прибавила 16%, достигнув 84,7 тыс. рублей.

Работодатели осторожничают, соискатели активны

Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, работодатели стали размещать меньше вакансий, но уровень оплаты продолжает расти, особенно в гибких форматах работы. Рост числа резюме она объяснила тем, что большинство соискателей уже трудоустроены, но ищут более подходящие условия. Это отражает тенденцию рынка: компании замедляют найм, а работники активнее «мониторят» предложения, не меняя место работы.

