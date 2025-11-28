Что ждёт рынок недвижимости в РФ в 2026-м: прогноз экспертов

Рынок недвижимости в 2025 году вернулся к структуре, схожей с 2019-м: вторичка снова занимает больше половины всех сделок, а ввод жилья к ноябрю достиг 83,5 млн кв. м. По данным аналитиков М2, на фоне восстановления активности в октябре банки выдали на 31% больше ипотечных кредитов год к году. Эксперты ожидают, что в 2026-м рынок может ускориться при снижении ключевой ставки до 14%.

Спрос на недвижимость в России «остаётся живым»

Генеральный директор цифровой платформы для операций с недвижимостью М2 Алексей Завгородний заявил, что 2025 год стал годом устойчивой трансформации.

«Несмотря на изменения в макроэкономической среде, спрос остаётся живым», — отметил генеральный директор М2 Алексей Завгородний.

По его словам, структура сделок постепенно возвращается к модели 2019 года, когда ключевую роль играла вторичка. В 2025-м вторичное жильё заняло больше половины рынка, несмотря на высокую процентную ставку (текущая ставка ЦБ — 17% годовых) и сдержанную динамику макроэкономики.

Для роста в кредитовании нужна ставка на уровне 11-12%

Генеральный директор М2 Алексей Завгородний озвучил прогноз на 2026 год: М2 ожидает снижения ключевой ставки до 14% — уровня, который соответствует базовому сценарию ЦБ. В таком случае, по его словам, рост ипотечного рынка составит 6–11%, а неипотечного — до 7%.

Алексей Завгородний также считает, что доля рыночной ипотеки в новых выдачах способна подняться до 50%, что откроет новые возможности для сделок, а структура спроса станет более предсказуемой.

Руководитель бизнес-линий «Ипотека» и «Образовательные кредиты» Т-Банка Иван Сафонов заявил, что ключевая ставка 16% остаётся слишком высокой для активного ипотечного спроса. Он предположил, что массовый рост кредитования возможен при уровне 11–12%, когда покупатели смогут вернуться к долгосрочным решениям.

В 2026-м ожидается высокий объём ввода жилья

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин сообщил, что на 1 ноября введено 83,5 млн кв. м жилья, включая 28 млн кв. м многоквартирных домов. К концу года Минстрой рассчитывает выйти на минимум 42,5 млн кв. м ввода многоквартирного жилья — одно из самых высоких значений последних лет.

По словам Никиты Стасишина, в 2026 году объём ввода может стать ещё выше. Девелоперы уже запустили 33,3 млн кв. м новых проектов, а общий градостроительный потенциал достигает 474 млн кв. м.

Почти половина семей не планируют покупать жилье в ближайшее время

Управляющий партнёр сети «Монолит» Алексей Козлов отметил, что отложенный спрос достиг максимума: 49% семей заявили, что не планируют покупок в ближайший год. Однако столько же — 49% — считают недвижимость лучшим вложением на 12 месяцев.

Доля владельцев двух и более квартир выросла с 37% до 43%, а число семей, временно ушедших на аренду, увеличилось с 5% до 11%. Однако, по его словам, «это пауза, а не отказ от покупки».

Новый рекорд на рынке аренды жилья в России в 2025 году

Аналитик Циан Елена Бобровская сообщила, что рынок аренды в 2025 году установил новый рекорд. На пике ставки оказались на 3% выше прошлогоднего уровня, а число просмотров объявлений снизилось всего на 5% по сравнению с максимумами 2024 года.

За высокий сезон аренда в крупных городах выросла на 11%, что ниже темпов прошлого года, но всё ещё подтверждает устойчивый спрос.

Драйвер роста рынка недвижимости в России — зумеры

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно отметил, что для роста индустрии важно формирование комплексной экосистемы для зумеров. Она должна включать адресные жилищные программы, трансформацию образования и улучшение имиджа строительных профессий.