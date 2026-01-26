Рынок складных смартфонов в России вырос на 30%: выручка от проданных устройств составила более 10 млрд рублей
Рынок складных смартфонов достиг рекордных продаж в России
Для пользователей важна возможность работать сразу в нескольких приложениях
По итогам 2025 года рынок складных смартфонов в России показал наивысшие значения за пять лет существования категории. За год количество проданных устройств выросло с 80 тыс. до 104 тыс., а выручка — с 8,7 до 10,7 млрд рублей.
По данным компании, для покупателей важны большой экран, удобство работы одновременно с разными приложениями и расширенные возможности работы с устройством.
За 5 лет количество проданных гаджетов выросло почти в 10 раз
Исследование ICMR показывает, что рынок складных телефонов в России за 5 лет заметно изменился. В 2020 году продажи находились на уровне 11 тыс. устройств с выручкой 1,7 млрд рублей, однако уже в 2021 году сегмент продемонстрировал резкий рост — до 59 тыс. устройств и 7 млрд рублей. Этому способствовали появление новых моделей и рост заинтересованности к инновации.
В 2022 году рынок пережил спад: продажи снизились до 51 тыс. устройств, а выручка — до 5,7 млрд рублей, но даже в этих условиях объёмы оставались значительно выше изначальных значений.
В 2023 году сегмент восстановился и достиг 80 тыс. проданных смартфонов на сумму 8,9 млрд рублей, а в 2024 году рынок сохранил тот же объём продаж, но уже на с выручкой 8,7 млрд рублей.
Сейчас на российском рынке — складные гаджеты от Samsung, huawei, Honor и Tecno
В 2025 году количество доступных на российском рынке складных смартфонов выросло за счёт расширения модельного ряда и появления устройств как в премиальном, так и в более доступном ценовом диапазоне.
В продаже появились как компактные модели-раскладушки, так и крупные устройства с большим гибким экраном для работы с несколькими приложениями одновременно. Сейчас в России представлены складывающиеся смартфоны от Samsung, Huawei, Honor и Tecno.
Выход складного iPhone в 2026-м может усилить интерес к устройствам
По оценке консультанта ICMR Павла Синцова, переход складных смартфонов в категорию повседневных устройств продолжится. Он ожидает, что в 2026 году на рынке появится больше массовых моделей, которые не будут уступать классическим смартфонам по автономной работе, долговечности и качеству программного обеспечения.
В М.Видео добавляют, что возможный выход складного iPhone от Apple в 2026 году может усилить интерес к этой категории. Такой релиз, по мнению компании, способен увеличить рост сегмента и привлечь новых покупателей.
