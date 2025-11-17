Apple меняет дату выхода iPhone: теперь релиз — дважды в год

Apple проводит крупнейшую перестройку линейки iPhone за всю историю: компания готовит три полностью новые модели, которые будут представлены в течение трёх ближайших лет. При этом, как сообщает Bloomberg, изменения коснутся не только устройств, но и традиционного графика релизов — иначе говоря, Apple планирует полностью поменять формат сентябрьской презентации.

Apple запускает трёхлетний цикл обновления iPhone

По данным Bloomberg, Apple начала трансформацию модели развития iPhone ещё в сентябре 2025 года, когда вышел новый iPhone Air и переработанные iPhone 17 Pro. Следующим шагом станет первый складной iPhone, который компания планирует выпустить осенью 2026 года. А в 2027 году появится новая топовая модель с изогнутым стеклянным экраном и камерой под дисплеем.

По данным Bloomberg, вместе с запуском новых моделей Apple меняет и сам ритм обновлений: после примерно пяти лет, когда iPhone получал в основном небольшие изменения, компания начинает ускорять выпуск устройств с масштабными обновлениями.

Теперь обновление линейки iPhone — дважды в год

До 2011 года главные iPhone выходили летом, после чего Apple перешла на осенние релизы — удачное решение для периода праздничных продаж, подчёркивает Bloomberg. Однако концентрация всех запусков в одном квартале со временем стала перегружать инженеров, маркетологов и поставщиков.

Теперь же Apple перестраивает график — компания планирует отказаться от ежегодного осеннего цикла. В 2026 году Apple представит только три флагманские модели — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новый складной iPhone. Примерно через полгода последуют iPhone 18, iPhone 18e и возможный обновлённый iPhone Air.

Таким образом, базовые модели появятся позже Pro-линейки. Apple будет выпускать от пяти до шести моделей iPhone в год, распределяя релизы по сезонам и уменьшая давление на внутренние команды и партнёров.

Apple будет вкладываться в обновление Mac Studio

По данным Bloomberg, Apple больше не планирует выпускать Mac Pro с чипом M4 Ultra. Следующий мощный процессор — M5 Ultra — будет использоваться в Mac Studio.

Текущий Mac Pro 2023 года с M2 Ultra по-прежнему продаётся, но за два года почти не изменился. Ранее обновления этой линейки тоже выходили редко: модель 2013 года критиковали за неудачную конструкцию, и только версия 2019 года исправила большинство проблем. Внутри Apple считают, что теперь именно Mac Studio станет главным профессиональным настольным компьютером компании.

Tesla готовит коллаборацию с Apple CarPlay

Tesla планирует в ближайшие месяцы добавить полноценную интеграцию Apple CarPlay — после нескольких лет сопротивления Илона Маска.

Ранее Tesla уже запускала поддержку Apple Music, Apple Podcasts и приложение для Apple Watch. Шаг по добавлению CarPlay Bloomberg связывает с изменениями на рынке электромобилей и необходимостью поддерживать продажи.

Контекст

Apple стремится распределить крупные релизы в течение года, уменьшить нагрузку на инженеров и поставщиков и получить больше возможностей конкурировать с брендами вроде Samsung. Изменение графика выпуска iPhone, обновление моделей и сокращение роли Mac Pro вписываются в стратегию, которая меняет ритм развития продуктовой линейки Apple.

Фото: Apple Newsroom