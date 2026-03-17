Рынок вторичного жилья оживился в России в феврале 2026 года — спрос на ипотеку вырос на 31% за месяц

В феврале 2026 года рынок недвижимости России показал заметное оживление: количество зарегистрированных сделок с жильём всех типов выросло на 19% по сравнению с январём, следует из исследования цифровой платформы «М2», данные которого приводит РБК. Рост был зафиксирован как в сегменте ипотечных сделок, так и в покупках без привлечения кредитов. Наибольший прирост продемонстрировал рынок вторичного жилья.

В феврале россияне заключили 320 тыс. сделок с жильем, из них 92 тыс. — ипотечные

По данным Роскадастра, на которые ссылаются аналитики «М2», в феврале 2026 года было зарегистрировано около 320 тыс. сделок с жильём, из которых 92 тыс. прошли с использованием ипотеки. Основной прирост пришёлся на вторичный рынок: 64 тыс. сделок — это на 31% больше, чем месяцем ранее, и на 43% выше показателя февраля 2025 года.

Эксперты «М2» связывают рост с постепенным снижением ставок по рыночной ипотеке после зимних каникул и восстановлением покупательской активности. Для вторичного рынка в основном доступны рыночные ипотечные программы, и снижение ключевой ставки Центробанка сделало кредиты более доступными.

В то же время ипотечные сделки на рынке новостроек сократились до 28 тыс., что на 38% меньше, чем в январе. Причиной эксперты называют изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года — эта программа традиционно востребована в сегменте новостроек.

Спрос на рыночную ипотеку вырос в 2,5 раза, на семейную — упал вдвое

Аналитики «М2» отмечают, что структура ипотечного спроса существенно изменилась. Количество заявок на семейную ипотеку сократилось вдвое, тогда как спрос на рыночные программы вырос более чем вдвое. В годовом выражении число ипотечных сделок по таким программам в феврале 2026 года оказалось в 2,5 раза выше.

Остальные 230 тыс. сделок были проведены без ипотеки. Их доля с начала 2025 года сократилась на 14 п. п. — до 69% всех операций в феврале. Эксперты связывают это с постепенным переходом покупателей к ипотечным кредитам на фоне смягчения условий заимствования. При этом в абсолютном выражении количество таких сделок выросло на 30%.

Всего на платформе «М2» в феврале было зарегистрировано 20 тыс. сделок с жильём — на 37% больше, чем в январе. Лидерами по ипотечным заявкам стали Москва (8%), Краснодарский край и Московская область (по 6%), Татарстан (5%). Санкт-Петербург замкнул список с показателем 4%.

Ставки по рыночной ипотеке могут опуститься до 16–17% к концу 2026-го

По прогнозу Национального рейтингового агентства, на который ссылается РБК, к концу 2026 года средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16–17% против текущих 18–23% годовых. Эксперты считают, что это повысит доступность ипотеки и может стимулировать дальнейший рост числа сделок, особенно на вторичном рынке.