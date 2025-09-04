Акции владельца Google выросли на 8% после суда по монополии

По итогам пятилетнего разбирательства суд США разрешил корпорации Google оставить у себя браузер Chrome и операционную систему Android, но запретил эксклюзивные контракты на рынке поиска. Судья Амит Мехта признал такие меры достаточными, чтобы ограничить монополию и открыть доступ для конкурентов. Инвесторы одобрил решение: акции Alphabet, материнской компании Google, подскочили на 8%.

Запрет на эксклюзивные сделки

Раньше Google покупала себе монополию: десятки миллиардов долларов уходили на эксклюзивные договорённости с производителями устройств и браузеров, чтобы его сервисы оставались «по умолчанию». Только в 2021 году на такие контракты с Apple, Mozilla и другими компания потратила $26 млрд.

Теперь по решению суда Google запрещено заключать эксклюзивные соглашения по Chrome, поисковику Google Search, голосовому ассистенту Assistant и ИИ-модели Gemini. Это значит, что крупнейшие производители смартфонов Apple, Samsung, Motorola и другие смогут предустанавливать на устройства альтернативные браузеры и поисковики.

Схема, при которой Google ежегодно выплачивала десятки миллиардов долларов за сохранение статуса «поисковика по умолчанию» в чужих экосистемах, рушится на глазах. Теперь подобная практика ограничена: компания может платить за предустановку, но обязана оставлять пространство для конкурентов.

Как Google выкрутилась

Минюст США требовал радикальных мер — вплоть до распродажи ключевых активов вроде Chrome и Android. Это означало бы фактический демонтаж экосистемы Google. Суд признал, что полная продажа Chrome или Android была бы чрезмерной мерой.

Google предупреждала: если «отрезать» части бизнеса, продукты просто перестанут работать. Судья Амит Мехта согласился и сделал ставку на регулирование через обязательное предоставление доступа к данным конкурентам.

Google заявила, что рассматривает решение суда как подтверждение своей позиции: конкуренция в поиске уже жёсткая, а пользователи свободно выбирают сервисы. По мнению компании, развитие ИИ лишь усиливает эту тенденцию.

Кто в выигрыше

Apple: теперь Google обязана пересматривать поисковое соглашение ежегодно, что усиливает позиции купертинцев и даёт им возможность выбирать лучшие условия или рассматривать альтернативных партнёров.

Производители смартфонов: смогут свободнее выбирать партнёров и предустанавливать не только продукты Google.

Alphabet: сохранил ключевые активы, а его подскочили на 8% после решения суда.

Партнёр инвесткомпании Deepwater Asset Management Джин Манстер назвал решение «хорошей новостью для бигтеха». В исследовательской компании S&P Global добавили, что рынок ждал куда более жёстких мер, а теперь все крупные игроки, включая Apple, остаются при деньгах.

Кто недоволен

Конкурент Google, поисковик DuckDuckGo, уже назвал решение полумерой, подчеркнув, что оно не заставляет компанию менять незаконное поведение и в итоге пользователи продолжают страдать.

Минюст США также оставил за собой право обжаловать мягкость мер. Замгенпрокурора Абигейл Слейтер заявила, что ведомство рассматривает варианты, чтобы добиться восстановления конкуренции на рынке.

Контекст

Разбирательство тянется с 2020 года, когда Минюст впервые обвинил Google в монополизации рынка поиска. Год назад судья Амит Мехта признал компанию нарушителем антимонопольного законодательства, но оставил вопрос наказания открытым.

История ещё не закончена: уже в этом месяце Google ждёт новый процесс по делу о монополии в онлайн-рекламе. Там на кону — десятки миллиардов долларов и будущее рекламной модели компании.

Фото на обложке: Michael M. Santiago / Staff / Getty Images