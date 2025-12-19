С 1 января 2026-го в России официально «появятся» новые профессии: среди них — копирайтер, SMM-менеджер, коуч
С 2026 года России появится новый классификатор профессий
С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новый общероссийский классификатор профессий. В перечень официально включили коучей, SMM-менеджеров, специалистов по искусственному интеллекту и инженеров по 3D-печати. Документ обновили впервые с 1994 года — предыдущие изменения в него вносились более десяти лет назад.
Последние обновления вносили в классификатор в 2012-м
Росстандарт утвердил новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Действующий до сих пор документ был принят в 1994 году.
Последние изменения в него вносились в 2012-м: они дополняли и уточняли уже существующий классификатор профессий рабочих и должностей служащих. Изменения носили точечный характер: например, в списке появлялись научные и производственные специальности — «герпетолог», «гидробиолог» и др.
Новый классификатор разработан по поручению президента России Владимира Путина от 2023 года и утверждён приказом Росстандарта. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.
В перечень добавили профессии из IT, медиа и креативных индустрий
Как пишет ТАСС, в новом классификаторе появились профессии и должности, которых не было в предыдущей версии. Среди них:
-
коуч;
-
спа-менеджер;
-
копирайтер;
-
SMM-менеджер;
-
специалист по искусственному интеллекту;
-
инженер по 3D-печати;
-
ландшафтный дизайнер;
-
лейаут-артист;
-
специалист по корпоративной социальной политике.
Значительная часть новых специальностей относится к сферам IT, финансов, производства контента, экологии и смежных отраслей.
Всего в новом классификаторе указаны:
-
5 597 профессий рабочих — в алфавитном порядке от авербандщика до юстировщика оптических приборов;
-
4 338 должностей служащих — от агента до юриста.
Таким образом, документ охватывает практически весь спектр актуальных профессий на рынке труда.
Старые профессии ушли, новые — появились
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что необходимость обновления классификатора связана с изменениями на рынке труда за последние десятилетия.
По его словам, действующему перечню профессий около 30 лет, и многие позиции за это время устарели. Именно поэтому с 1 января 2026 года будет применяться обновлённый список.
Список «неженских» профессий планируют сократить к 2027 году
Обновление классификатора профессий — не единственное изменение, которое ожидает рынок труда в ближайшие годы.
По данным ТАСС, правительство РФ планирует к декабрю 2027 года сократить перечень профессий, недоступных для женщин. Это следует из утверждённой дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса. Изменения в первую очередь затронут транспортную и обрабатывающую отрасли.
Для этого будут внесены поправки в приказ Минтруда о работах с вредными и опасными условиями труда. Подготовить предложения по сокращению списка ведомства должны к марту 2027 года при участии работодателей и профсоюзов. Также запланированы аудит условий труда и научные исследования влияния производственных факторов с учётом особенностей женского организма.
Список «неженских» профессий уже сокращали — в 2021 году
Действующий список профессий с ограничениями для женщин применяется с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. Он заменил предыдущий перечень, который более 20 лет назад насчитывал 456 профессий и видов работ.
В рамках последнего обновления женщинам стали доступны профессии авиационных механиков и инженеров по техническому обслуживанию самолётов и вертолётов, а также ряд работ в промышленности и энергетике. Минтруд также упростил механизм допуска к профессиям из ограничительного перечня — теперь достаточно результатов специальной оценки условий труда без проведения государственной экспертизы.
