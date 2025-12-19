С 2026 года России появится новый классификатор профессий

С 1 января 2026 года в России начнёт действовать новый общероссийский классификатор профессий. В перечень официально включили коучей, SMM-менеджеров, специалистов по искусственному интеллекту и инженеров по 3D-печати. Документ обновили впервые с 1994 года — предыдущие изменения в него вносились более десяти лет назад.

Последние обновления вносили в классификатор в 2012-м

Росстандарт утвердил новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Действующий до сих пор документ был принят в 1994 году.

Последние изменения в него вносились в 2012-м: они дополняли и уточняли уже существующий классификатор профессий рабочих и должностей служащих. Изменения носили точечный характер: например, в списке появлялись научные и производственные специальности — «герпетолог», «гидробиолог» и др.

Новый классификатор разработан по поручению президента России Владимира Путина от 2023 года и утверждён приказом Росстандарта. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.

В перечень добавили профессии из IT, медиа и креативных индустрий

Как пишет ТАСС, в новом классификаторе появились профессии и должности, которых не было в предыдущей версии. Среди них:

коуч;





спа-менеджер;





копирайтер;





SMM-менеджер;





специалист по искусственному интеллекту;





инженер по 3D-печати;





ландшафтный дизайнер;





лейаут-артист;





специалист по корпоративной социальной политике.





Значительная часть новых специальностей относится к сферам IT, финансов, производства контента, экологии и смежных отраслей.

Всего в новом классификаторе указаны:

5 597 профессий рабочих — в алфавитном порядке от авербандщика до юстировщика оптических приборов;





4 338 должностей служащих — от агента до юриста.





Таким образом, документ охватывает практически весь спектр актуальных профессий на рынке труда.

Старые профессии ушли, новые — появились

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что необходимость обновления классификатора связана с изменениями на рынке труда за последние десятилетия.

По его словам, действующему перечню профессий около 30 лет, и многие позиции за это время устарели. Именно поэтому с 1 января 2026 года будет применяться обновлённый список.

Список «неженских» профессий планируют сократить к 2027 году

Обновление классификатора профессий — не единственное изменение, которое ожидает рынок труда в ближайшие годы.

По данным ТАСС, правительство РФ планирует к декабрю 2027 года сократить перечень профессий, недоступных для женщин. Это следует из утверждённой дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса. Изменения в первую очередь затронут транспортную и обрабатывающую отрасли.

Для этого будут внесены поправки в приказ Минтруда о работах с вредными и опасными условиями труда. Подготовить предложения по сокращению списка ведомства должны к марту 2027 года при участии работодателей и профсоюзов. Также запланированы аудит условий труда и научные исследования влияния производственных факторов с учётом особенностей женского организма.

Список «неженских» профессий уже сокращали — в 2021 году

Действующий список профессий с ограничениями для женщин применяется с 1 января 2021 года и включает 100 позиций. Он заменил предыдущий перечень, который более 20 лет назад насчитывал 456 профессий и видов работ.

В рамках последнего обновления женщинам стали доступны профессии авиационных механиков и инженеров по техническому обслуживанию самолётов и вертолётов, а также ряд работ в промышленности и энергетике. Минтруд также упростил механизм допуска к профессиям из ограничительного перечня — теперь достаточно результатов специальной оценки условий труда без проведения государственной экспертизы.