На самоизоляции россияне приобщились к спорту и дизайну помещений — исследование

Исследование сервиса «Юла» показало, что за время самоизоляции россияне осознали ценность движения и спорта. Спрос на онлайн-фитнес вырос на 77%, а на покупку беговых дорожек — на 101%. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Юлы».

Аналитики «Юлы» сравнили количество проданных товаров, просмотры, поисковые запросы, добавления в избранное, количество звонков по объявлениям до карантина, во время и в конце.

Выяснилось, что спорт стал важной ценностью россиян во время пандемии. Самым популярным транспортом стал велосипед. Спрос на него вырос на 286%. В тройке лидеров также оказались скейтборды (+147%) и ролики (+75%). Также пользователи сервиса интересовались умными часами и браслетами, спортивным питанием.

Анализ показал, что жители России стали более активно обустраивать свое пространство. Спрос на декоративные цветы взлетел в 6,6 раз по сравнению с 2019 годом. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев вырос на 235%, а на стройматериалы — на 302%. Кроме того, был проявлен интерес к покупке кроватей, матрасов, письменных столов, стульев и пуфиков.

Также на самоизоляции многие завели новых домашних животных.

Наконец, карантин стал временем экспериментов и саморазвития для россиян. Значительно вырос спрос на услуги мастеров по пирсингу, татуажу и временным татуировкам. Жители страны стали более, чем в 2 раза чаще интересоваться книгами и музыкальными инструментами.

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