Самые дорогие билеты на ноябрьские праздники в 2025-м: 620 тыс. ₽ — за рубеж, 145 тыс. ₽ — по России
Куда дешевле всего съездить на ноябрьские праздники в 2025-м
На ноябрьские праздники в 2025 году россияне по-прежнему чаще выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а за границей — Армению, Азербайджан и Турцию. Ценовая динамика разнится: международные перелёты подорожали, а внутренние рейсы остались на уровне прошлого года. При этом премиальные перелёты стали немного доступнее, а дешёвые — подорожали. Статистика предоставлена российским онлайн-сервисом для организации путешествий «Туту.ру».
Популярные направления внутри России
В выборе маршрутов на ноябрьские праздники Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство, а Юг и Сибирь укрепляют позиции в топе. География поездок постепенно расширяется: к традиционным направлениям добавились Екатеринбург, Казань, Калининград и Тюмень.
Топ-10 авианаправлений по России на ноябрьские праздники в 2025 году:
-
Москва — 27% купленных авиабилетов;
-
Санкт-Петербург — 10%;
-
Сочи — 6%;
-
Екатеринбург — 3%;
-
Минеральные Воды — 3%;
-
Краснодар — 3%;
-
Красноярск — 3%;
-
Калининград — 2%;
-
Казань — 2%;
-
Тюмень — 2%.
Топ-10 ж/д направлений по России на ноябрьские праздники в 2025 году:
-
Москва — 24 % купленных билетов;
-
Санкт-Петербург — 10%;
-
Краснодар — 4%;
-
Ростов-на-Дону — 3%;
-
Екатеринбург — 2%;
-
Нижний Новгород — 2%;
-
Воронеж — 1%;
-
Тюмень — 1%;
-
Адлер — 1%;
-
Ярославль — 1%.
Внутренние перелёты: стабильные цены и уверенный Юг
На внутреннем рынке цены растут умеренно — в пределах 5–10%, что соответствует инфляции. Россияне продолжают летать по стране, но всё чаще выбирают короткие маршруты между крупными городами. Юг России остаётся самым затратным направлением, а перелёты между двумя столицами — самыми доступными.
Самые дорогие авианаправления на ноябрьские праздники в 2025 году:
-
Красноярск — Москва — 26 тыс. ₽;
-
Сочи — Москва — 25 тыс. ₽ (Москва — Сочи — 24 тыс. ₽).
Самые дешёвые авианаправления на ноябрьские праздники в 2025 году:
-
Санкт-Петербург — Москва — 10 тыс. ₽ (Москва — Санкт-Петербург — 13 тыс.). ₽;
-
Екатеринбург — Москва — 15 тыс. ₽.
Для сравнения, в 2024 году билет Санкт-Петербург — Москва стоил 9 тыс. ₽. Цены выросли минимально, а структура спроса почти не изменилась.
Зарубежные направления: Азия и СНГ вытесняют Европу
В 2025 году спрос на международные перелёты сместился в сторону Азии и ближнего зарубежья. Средний рост цен на международные перелёты составил 15–20% год к году, особенно на дальнемагистральных направлениях. При этом страны СНГ остаются самыми доступными вариантами для поездок за границу.
Самые дорогие зарубежные направления в 2025 году:
Авиабилеты рассчитаны по средней стоимости туда-обратно на ноябрьские праздники 2025 года.
-
Таиланд — 85 тыс. ₽;
-
Армения — 53 тыс. ₽;
-
Турция — 49 тыс. ₽.
Самые дешёвые зарубежные направления в 2025 году:
-
Республика Беларусь — 17 тыс. ₽;
-
Казахстан — 22 тыс. ₽;
-
Узбекистан — 32 тыс. ₽.
В 2024 году лидерами по стоимости были Азербайджан (65 тыс. ₽), Турция (42 тыс. ₽) и Грузия (40 тыс. ₽). Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан тогда оставались самыми доступными. В 2025 году интерес к Азии вырос, а ближние страны укрепили позиции в качестве бюджетных направлений.
Рекорды стоимости: дорогие билеты дешевеют, бюджетные дорожают
Диапазон цен стал сузился — премиальные билеты немного подешевели, а эконом-сегмент вырос в цене. Россияне переходят к более продуманным моделям путешествий: выбирают вместо одной большой поездки — несколько коротких выездов на выходные, предпочитают короткие перелёты и выгодные акции.
Самый дорогой авиабилет по России на ноябрьские праздники в 2025 году: бизнес-класс Краснодар — Москва — 145 тыс. ₽.
Самый дешёвый: эконом Омск — Уфа — 2290 ₽.
В 2024 году диапазон был шире: 1200 ₽ за самый дешевый билет (Москва — Сочи) до 205 тыс. ₽ за самый дорогой (Москва — Южно-Сахалинск).
Поезда: спрос растёт благодаря предсказуемой цене
Разница между самым дорогим и самым дешёвым билетом на железнодорожных маршрутах остаётся значительной, но не критичной, что делает поезда универсальным выбором для коротких поездок.
Самый дорогой ж/д билет по России на ноябрьские праздники в 2025 году: люкс Сочи — Москва — 69 тыс. ₽.
Самый дешёвый: Малоярославец — Обнинск — 111 ₽.
В 2024 году стоимость варьировалась от 67 ₽ за самый дешевый билет (Обнинск — Балабаново) до 52 тыс. ₽ за самый дорогой (Анапа — Москва).
Международные перелёты: Азия берёт премиум-сегмент
Самый дорогой международный билет 2025 года — бизнес-класс Москва — Ханой за 620 тыс. ₽. Самый дешёвый — Волгоград — Анталья за 3450 ₽. В 2024 году максимум составлял 450 тыс. ₽ (Москва — Дакка), минимум — 2100 ₽ (Москва — Анталья).
Премиальные перелёты всё чаще приходятся на азиатские направления, где сохраняется высокий спрос на долгие и комфортные рейсы.
Контекст
По данным Туту, структура спроса остаётся прежней, но россияне путешествуют иначе — чаще, короче и рациональнее.
Международные перелёты дорожают, особенно в Азии, а внутренний рынок стабилизировался: рост цен в пределах инфляции, прогнозируемый спрос и стабильный интерес к южным направлениям.
Путешествия на поездах удерживают позиции благодаря предсказуемым тарифам, а кикшеринг и короткие перелёты становятся частью новой транспортной логики внутри страны.
