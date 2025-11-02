Куда дешевле всего съездить на ноябрьские праздники в 2025-м

На ноябрьские праздники в 2025 году россияне по-прежнему чаще выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а за границей — Армению, Азербайджан и Турцию. Ценовая динамика разнится: международные перелёты подорожали, а внутренние рейсы остались на уровне прошлого года. При этом премиальные перелёты стали немного доступнее, а дешёвые — подорожали. Статистика предоставлена российским онлайн-сервисом для организации путешествий «Туту.ру».

Популярные направления внутри России

В выборе маршрутов на ноябрьские праздники Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство, а Юг и Сибирь укрепляют позиции в топе. География поездок постепенно расширяется: к традиционным направлениям добавились Екатеринбург, Казань, Калининград и Тюмень.

Топ-10 авианаправлений по России на ноябрьские праздники в 2025 году:

Москва — 27% купленных авиабилетов;





Санкт-Петербург — 10%;





Сочи — 6%;





Екатеринбург — 3%;





Минеральные Воды — 3%;





Краснодар — 3%;





Красноярск — 3%;





Калининград — 2%;





Казань — 2%;





Тюмень — 2%.





Топ-10 ж/д направлений по России на ноябрьские праздники в 2025 году:

Москва — 24 % купленных билетов;





Санкт-Петербург — 10%;





Краснодар — 4%;





Ростов-на-Дону — 3%;





Екатеринбург — 2%;





Нижний Новгород — 2%;





Воронеж — 1%;





Тюмень — 1%;





Адлер — 1%;





Ярославль — 1%.





Внутренние перелёты: стабильные цены и уверенный Юг

На внутреннем рынке цены растут умеренно — в пределах 5–10%, что соответствует инфляции. Россияне продолжают летать по стране, но всё чаще выбирают короткие маршруты между крупными городами. Юг России остаётся самым затратным направлением, а перелёты между двумя столицами — самыми доступными.

Самые дорогие авианаправления на ноябрьские праздники в 2025 году:

Красноярск — Москва — 26 тыс. ₽;





Сочи — Москва — 25 тыс. ₽ (Москва — Сочи — 24 тыс. ₽).





Самые дешёвые авианаправления на ноябрьские праздники в 2025 году:

Санкт-Петербург — Москва — 10 тыс. ₽ (Москва — Санкт-Петербург — 13 тыс.). ₽;





Екатеринбург — Москва — 15 тыс. ₽.





Для сравнения, в 2024 году билет Санкт-Петербург — Москва стоил 9 тыс. ₽. Цены выросли минимально, а структура спроса почти не изменилась.

Зарубежные направления: Азия и СНГ вытесняют Европу

В 2025 году спрос на международные перелёты сместился в сторону Азии и ближнего зарубежья. Средний рост цен на международные перелёты составил 15–20% год к году, особенно на дальнемагистральных направлениях. При этом страны СНГ остаются самыми доступными вариантами для поездок за границу.

Самые дорогие зарубежные направления в 2025 году:

Авиабилеты рассчитаны по средней стоимости туда-обратно на ноябрьские праздники 2025 года.

Таиланд — 85 тыс. ₽;





Армения — 53 тыс. ₽;





Турция — 49 тыс. ₽.





Самые дешёвые зарубежные направления в 2025 году:

Республика Беларусь — 17 тыс. ₽;





Казахстан — 22 тыс. ₽;





Узбекистан — 32 тыс. ₽.





В 2024 году лидерами по стоимости были Азербайджан (65 тыс. ₽), Турция (42 тыс. ₽) и Грузия (40 тыс. ₽). Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан тогда оставались самыми доступными. В 2025 году интерес к Азии вырос, а ближние страны укрепили позиции в качестве бюджетных направлений.

Рекорды стоимости: дорогие билеты дешевеют, бюджетные дорожают

Диапазон цен стал сузился — премиальные билеты немного подешевели, а эконом-сегмент вырос в цене. Россияне переходят к более продуманным моделям путешествий: выбирают вместо одной большой поездки — несколько коротких выездов на выходные, предпочитают короткие перелёты и выгодные акции.

Самый дорогой авиабилет по России на ноябрьские праздники в 2025 году: бизнес-класс Краснодар — Москва — 145 тыс. ₽.

Самый дешёвый: эконом Омск — Уфа — 2290 ₽.

В 2024 году диапазон был шире: 1200 ₽ за самый дешевый билет (Москва — Сочи) до 205 тыс. ₽ за самый дорогой (Москва — Южно-Сахалинск).

Поезда: спрос растёт благодаря предсказуемой цене

Разница между самым дорогим и самым дешёвым билетом на железнодорожных маршрутах остаётся значительной, но не критичной, что делает поезда универсальным выбором для коротких поездок.

Самый дорогой ж/д билет по России на ноябрьские праздники в 2025 году: люкс Сочи — Москва — 69 тыс. ₽.

Самый дешёвый: Малоярославец — Обнинск — 111 ₽.

В 2024 году стоимость варьировалась от 67 ₽ за самый дешевый билет (Обнинск — Балабаново) до 52 тыс. ₽ за самый дорогой (Анапа — Москва).

Международные перелёты: Азия берёт премиум-сегмент

Самый дорогой международный билет 2025 года — бизнес-класс Москва — Ханой за 620 тыс. ₽. Самый дешёвый — Волгоград — Анталья за 3450 ₽. В 2024 году максимум составлял 450 тыс. ₽ (Москва — Дакка), минимум — 2100 ₽ (Москва — Анталья).

Премиальные перелёты всё чаще приходятся на азиатские направления, где сохраняется высокий спрос на долгие и комфортные рейсы.

Контекст

По данным Туту, структура спроса остаётся прежней, но россияне путешествуют иначе — чаще, короче и рациональнее.

Международные перелёты дорожают, особенно в Азии, а внутренний рынок стабилизировался: рост цен в пределах инфляции, прогнозируемый спрос и стабильный интерес к южным направлениям.

Путешествия на поездах удерживают позиции благодаря предсказуемым тарифам, а кикшеринг и короткие перелёты становятся частью новой транспортной логики внутри страны.

Фото: Hinterhaus Productions / Getty Images