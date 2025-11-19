Sber представил новую линейку телевизоров серии 7000: они работают без пульта и управляются с помощью ИИ
Телевизор Sber 7000: новые функции и цена
Sber выпустил новую линейку телевизоров, которыми можно управлять без пульта, — голосовые команды распознаются с расстояния до пяти метров. Серия 7000 стала первой, где встроен полноценный ИИ-помощник ГигаЧат. Он может искать фильмы, анализировать сцены на экране и формировать подборки. Стартовая цена — 27 990 рублей.
Телевизор Sber работает как умная колонка
Телевизоры серии 7000 оснащены технологией Farfield — четыре чувствительных микрофона слышат команды даже шёпотом и распознают их с расстояния до пяти метров.
Телевизор можно использовать как колонку: в спящем режиме он включает музыку и управляет умным домом. При необходимости голосовое управление можно отключить — для этого есть режим приватности. Устройства поддерживают быстрые команды без фразы-активации: например, поменять громкость или поставить на паузу можно одним словом.
ГигаЧат ищет фильмы, формирует подборки и поддерживает разговор
Телевизоры работают на ОС Салют ТВ, полностью интегрированной с ИИ-помощником ГигаЧат (собственная нейросеть Сбера). Модель ведёт диалог и удерживает контекст разговора: с ней можно обсудить фильм, режиссёра или актёра, сразу перейти к просмотру в нужном онлайн-кинотеатре, а также узнать, что идёт на канале сейчас и что будет в эфире дальше.
ИИ-помощник умеет подбирать фильмы по параметрам и описаниям. Пользователь может узнать информацию у ГигаЧата о текущей сцене или дать задание составить подборки — по настроению, рейтингу, стране или жанру.
Если пользователь забыл название фильма, достаточно описать сюжет — модель найдёт варианты.
По словам старшего вице-президента Сбербанка Андрея Белевцева, с момента запуска линейки в апреле 2023 года продано свыше 1 млн телевизоров. В 2025 году продажи в штуках выросли на 22% по сравнению с 2024 годом.
Телевизоры Sber серии 7000: цена
Телевизоры серии 7000 доступны в диагоналях от 43 до 65 дюймов. В линейку входят следующие модели:
-
SDX-43U4169 (43") — 27 990 рублей.
-
SDX-50U4169 (50") — 38 990 рублей.
- SDX-55U4169 (55") — 50 490 рублей.
Модели уже доступны в официальном интернет-магазине SberDevices, на маркетплейсах и в розничной сети партнёров.
Фото: пресс-служба Сбера
