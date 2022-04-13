Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества под видом акции от «СберСпасибо»

Мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом акции Сбербанка от программы «СберСпасибо», сообщила пресс-служба «Сбера».

Как это происходит: злоумышленник связывается с клиентом банка в мессенджере и предлагает поучаствовать в «опросе от Сбера». Взамен обещают начислить бонусы от «СберСпасибо».

Перед началом опроса жертве рекомендуют внести на карту максимальную сумму денег — таким образом банк якобы пополнит бонусный счет на количество бонусов, равное балансу карты. После этого клиента просят назвать номер карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей.

После этого клиент получает СМС с кодом — его мошенники выманивают, убеждая, что код нужен, чтобы зачислить бонусы. При этом на самом деле код является одноразовым паролем, который подтверждает списание средств с карты.

Что делать: всю информацию об акциях нужно перепроверять только в официальных источниках. Банк рекомендует отказаться от участия, если на официальных ресурсах «Сбера» о конкурсе ничего нет.

Сбербанк предупреждает, что передавать номер своей карты незнакомцам не следует. Также ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать никому одноразовые коды из СМС.

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