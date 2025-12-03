СберСтрахование отчиталось о финансовых итогах за 9 месяцев

СберСтрахование отчиталось о финансовых результатах за девять месяцев 2025 года — общие сборы превысили 84 млрд ₽
СберСтрахование опубликовала финрезультаты за январь–сентябрь 2025 года: совокупные сборы достигли 84,8 млрд рублей. Основная часть поступлений пришлась на розничное страхование — сразу 63,9 млрд рублей. Популярнее всего в этот период было страхование имущества и путешествий.
Рост розничного страхования — сразу на 24%
По данным компании, существенный вклад в динамику внесли программы страхования имущества граждан. За прошедшие три квартала сборы в этом сегменте выросли на 24% и составили 37,9 млрд рублей.
Также увеличился спрос на страхование путешественников: за девять месяцев показатели достигли 2,8 млрд рублей — это на 44% выше результатов аналогичного периода 2024 года.
Всего за девять месяцев 2025 года компания выплатила клиентам 16,8 млрд рублей.
Корпоративные направления тоже выросли
Корпоративное страхование продемонстрировало рост на 12% за девять месяцев 2025 года. В частности, сборы по страхованию грузов увеличились до 2 млрд рублей (+46%), по ответственности перед третьими лицами — до 3 млрд рублей (+17%).
Страхование имущества компаний также продолжило расти: объём сборов достиг 6,5 млрд рублей (+7%).
Фокус — на цифровых сервисах и скорости выплат
Руслан Вестеровский, старший вице-президент Сбера, подчеркнул, что СберСтрахование делает ставку на быстрые выплаты и удобные онлайн-форматы. По его словам, оформление страховки на недвижимость теперь возможно за несколько кликов, а направление на ремонт по каско выдаётся «за минуту после подачи заявления». До конца года компания планирует запустить «пятиминутные» выплаты по страхованию жилья и программам защиты от травм.
В корпоративном сегменте сроки перечислений также сокращаются — суммы до 40 млн рублей теперь переводятся в течение 10 минут после согласования.
Контекст
Как сообщили в компании, сегодня главная задача СберСтрахования — предоставлять персонализированные страховые решения и уменьшить набор опций, усложняющих процессы.
СберСтрахование специализируется на имущественном и личном страховании. По итогам 2024 года сборы компании составили 77,2 млрд рублей. Рейтинг надёжности по шкале «Эксперт РА» — ruAAA.
