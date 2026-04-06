Сбои в работе мессенджеров бьют по ресторанному бизнесу: точки теряют 10–20 тыс. рублей в день

Российские рестораторы столкнулись с убытками из-за сбоев в работе с WhatsApp* и Telegram, сообщает сервис электронного документооборота DocsInBox. По оценкам участников рынка, сбои в работе мессенджеров ежедневно обходятся точкам общепита в 10–20 тысяч рублей. Среди причин — увеличенное время оформления заявок на продукцию поставщикам и задержки доставок заказов для клиентов.

Перебои могут увеличивать сроки доставки заказов клиентов в несколько раз

По словам бренд-шефа группы компаний Zeus Group Рушана Айдарова, раньше рестораны тратили около 15 минут на оформление заказов на продукцию у всех пяти поставщиков. Теперь столько же времени требуется на составление только одной заявки.

Главная причина задержек — вынужденный переход на другие способы коммуникации, в частности, на электронную почту. При этом, по словам участников рынка, отправлять e-mail со смартфона неудобно, а компьютер может быть занят другими сотрудниками заведения.

«К тому же динамика переписки там [на почте] в 3-5 раз ниже, а файлы могут не доходить, о чем ты узнаешь слишком поздно», — добавляет бренд-шеф группы Zeus Group Рушан Айдаров.

Сбои затронули и внутренние процессы заведений. Ранее часть функций — например, контроль выполнения и доставки заказов клиентов — была реализована через ботов в мессенджерах, что сильно ускоряло работу.

Теперь же, когда связь между системой доставки и рестораном замедлилась с компания может узнавать о возникающих проблемах — например, о неработающей геолокации у курьера — слишком поздно. Задержки могут достигать 1 часа, что увеличивает риск срыва заказов.

Рост выручки сетей общепита в 2025 году сменился стагнацией в 2026-м

Владелица кофейни «Кода» Марина Рунович также отмечает, что около 90% заказов поставщикам раньше оформлялись через мессенджеры. Сейчас время на один заказ выросло с 5–7 до 20 минут, а часть заявок теряется. Из-за сбоев запросы клиентов заведения тоже могут не доходить до менеджеров вовремя.

«Из-за сбоев мы можем терять несколько заказов в день — это порядка 1,5–2 тыс. рублей выручки ежедневно, или до 10–14 тыс. рублей в неделю», — рассказала Марина Рунович, владелица кофейни «Кода».

По данным сооснователя DocsInBox Леонида Довбенко, из-за сбоев рестораны могут терять от 10 до 20 тыс. рублей в день на одну точку, а количество обращений в техподдержку выросло на 15% за месяц.

Бизнес может терять до 5% от дневной выручки из-за сбоев в мессенджерах

На фоне проблем в работе платформ рестораторы тестируют альтернативные способы связи — от других мессенджеров, включая MAX, до специализированных ИТ-сервисов для работы с поставщиками. Однако переход требует времени и дополнительных затрат: необходимо синхронизировать контакты, перестраивать процессы и заново создавать базы знаний.

«Мы действительно видим, что сейчас у ресторанов есть такая проблема: только за последний месяц количество обращений в техподдержку с просьбой наладить связь с поставщиками выросло примерно на 15%. Если говорить про финансовые потери, то по нашим расчетам они могут составлять от 10 до 20 тысяч рублей в день на одну точку», — сообщил Леонид Довбенко, сооснователь сервиса электронного документооборота DocsInBox.

По оценкам участников рынка, из-за сбоев в привычных каналах связи бизнес может терять до 5% дневной выручки, а рост операционной нагрузки усиливает давление на и без того перегруженный персонал.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.