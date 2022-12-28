Банки запустили кешбэк за покупки по СБП

Российские банки ввели кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП). Размер вознаграждения варьируется от 1% до 10%, выяснили «Известия».
В декабре программу запустил «Альфа-банк», к акции присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi. До 31 января акцию также ввел банк «Синара»: клиенты получат 1,5% от суммы покупки рублями на счет.
С 1 января 2023 года клиенты МКБ смогут получить кешбэк за операции через СБП от 1% до 7% в зависимости от выбранной категории. Аналогичную программу рассматривают в ВТБ, «Открытии» и «Абсолют Банке».
На значительный рост операций через СПБ повлияло активное развитие технологий оплаты по QR-кодам, уход международных сервисов и уже выработанный у граждан паттерн «платить» телефоном, считают эксперты.
Аналитики сомневаются, что оплата с помощью QR-кодов вряд ли в ближайшее время составят значимую конкуренцию платежам по картам, так как на обновление терминалов и пользовательского опыта необходимо. Но не исключается, что в какой-то момент первые займут более весомую долю на рынке.
Фото на обложке: Nattakorn_Maneerat /
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