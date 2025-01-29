Лишившийся товара селлер отказался от претензий к Ozon на 1 млн рублей в Верховном суде

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России зарегистрировала отказ от кассационной жалобы предпринимателя (ИП) Станислава Жука, который пытался взыскать с Ozon 1 млн рублей за пропавшие и сгоревшие товары. Эксперты считают, что стороны могли договориться о компенсации еще до заседания суда, поскольку победа Жука создавала бы прецедент для других продавцов.

ИП из Электростали Станислав Жук судился с Ozon с марта 2023 года. В иске он требовал от маркетплейса 1 млн рублей, в частности 321 тыс. рублей за утраченный товар, 484 тыс. рублей — за сгоревший при пожаре, еще 154 тыс. — за подготовку ненайденного товара к возврату. 50 тыс. рублей предприниматель заявил в счет оплаты услуг представителя в суде.

По данным системы Moneyplace, предприниматель Жук торгует на маркетплейсах широким ассортиментом шнурков. Его товары, как следует из материалов дела, пропадали на складе на Новой Риге поэтапно. В июне 2022 году предприниматель решил вывезти со склада 3388 единиц продукции, но фактически получил 1731 штуку. 1 августа 2022 года Жук направил в Ozon акт расхождения на 1331 вещь. Через два дня, 3 августа, на том же складе произошел пожар. На момент пожара остаток товаров Жука составлял 2646 штук, из которых 864 единицы были им признаны сгоревшими и подлежащими компенсации. Жук направил в Ozon претензию, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда предприниматель подал иск в суд.

Арбитражный суд Москвы, а также суды еще двух инстанций посчитали требования лишившегося товаров селлера завышенными. Его иск был удовлетворен лишь частично, сумма выплат снижена в 10 раз, до 100 тыс. рублей. Суды сослались на договор, заключенный между маркетплейсом и продавцом, прописанную в нем «формулу возмещения» и опубликованные на сайте маркетплейса «комиссии и тарифы Ozon». Жук же считал, что к нему должны быть применены нормы Гражданского кодекса.

«С учетом "формулы возмещения" (договорные убытки) по п. 5.2 приложения №1 к договору (для продавцов на платформе Ozon в 2021 году. — прим. RB.RU) сумма компенсации стоимости товаров, сгоревших при пожаре, составляет 7449 рублей, компенсация стоимости товаров по акту о недостаче от 4 августа 2022 года составляет 11459 рублей, всего 18908 рублей», — говорится в решении суда первой инстанции. Суд постановил также вернуть селлеру 66,55 тыс. рублей, которые он заплатил за подготовку пропавших товаров к вывозу со склада Ozon. Выплата судебных издержек была снижена до 20 тыс. рублей.

Жук решил идти до конца и направил кассационную жалобу в Верховный суд. В ней он сослался на нарушение судами норм материального права. По его мнению, размер убытков, в том числе реальных, должен быть произведен исходя из положений ст. 15 Гражданского кодекса в связи с утратой товара по вине ответчика, а не по договору с маркетплейсом. В декабре судья Верховного суда признал, что доводы Жука заслуживают внимания, и передал его жалобу на рассмотрение в судебном заседании, назначенном на 21 января.

«Добиться рассмотрения дела в ВС — задача не из легких, поскольку подавляющее большинство жалоб отклоняются. Для того, чтобы жалобу рассмотрели, необходимо не только грамотно аргументировать свою позицию, но и доказать, что в нижестоящих судах были допущены существенные нарушения норм права. Сам факт рассмотрения жалобы индивидуального предпринимателя ВС РФ может говорить о том, что спор затрагивает не только частные интересы, но и более широкие вопросы регулирования», — пояснила RB.RU юрист-специалист i-legal Полина Гаврюшина.

Но до рассмотрения по существу дело не дошло. Как следует из материалов Верховного суда, до начала рассмотрения дела от истца поступило ходатайство об отзыве кассационной жалобы. В результате Судебная коллегия оставила ее без рассмотрения.

RB.RU направил запрос в Ozon и Станиславу Жуку. На момент публикации ответов не получил.

Мнение юристов

Опрошенные RB.RU юристы считают, что стороны могли договориться до суда, чтобы не создавать судебного прецедента в пользу продавцов маркетплейсов.

Как пояснил RB.RU старший партнер, руководитель судебно-арбитражной практики АБ Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Андрей Соколов, отзыв кассационной жалобы — право лица, подавшего эту жалобу. В таком случае суд кассационной инстанции оставляет жалобу без рассмотрения, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

«Обычно отзыв кассационной жалобы происходит, когда стороны пришли к соглашению об урегулировании конфликта в той или иной форме (мировое соглашение, медиативное соглашение). Условия таких соглашений, как правило, не разглашаются. Наиболее в этом заинтересованы маркетплейсы, чтобы не создавать прецеденты для аналогичных споров», — заявил Соколов.

Юрист-специалист i-legal Полина Гаврюшина подтверждает, что положительное решение Верховного суда по делу Жука против Ozon могло стать важным прецедентом для регулирования отношений между маркетплейсами и продавцами. Однако кассационная жалоба была отозвана до рассмотрения дела по существу.

«Это оставляет важные вопросы без ответа, включая правомерность методики расчета компенсаций за утраченный товар, которую использует Ozon», — говорит юрист.

По словам Гаврюшиной, отзыв жалобы может быть связан с несколькими причинами. Например, стороны могли разрешить спор вне рамок судебного процесса.

«Допускаю, что маркетплейс мог пойти на компромисс, чтобы избежать риска признания своей методики расчета компенсации не соответствующей закону. Также не исключено, что истец решил не продолжать спор, посчитав, что судебные издержки превышают потенциальную выгоду», — добавила юрист.

Гаврюшина утверждает, что при отсутствии решений Верховного суда по подобным разногласиям продавцам на маркетплейсах следует помнить о ключевых моментах, которые могут повлиять на исход споров, связанных с утратой или повреждением товаров.

Для успешного разрешения споров продавцам необходимо, во-первых, документально подтвердить факт передачи товара маркетплейсу. Это можно сделать с помощью актов приема-передачи, товарных накладных или записей в личном кабинете платформы. Если факт передачи подтвержден, суды чаще встают на сторону селлера, особенно если утрата товара произошла по вине маркетплейса.

Во-вторых, важно обосновать размер ущерба, предоставив расчеты и документы, подтверждающие стоимость товара. Суды проверяют методику расчета компенсации на соответствие договору и законодательству. В данном деле суды согласились с расчетами Ozon, что подчеркивает важность внимательного изучения договора перед началом сотрудничества с маркетплейсом.

Если же товар был утрачен или испорчен и возник спор с маркетплейсом, продавцам следует тщательно готовиться к судебному разбирательству, собирая все необходимые доказательства и консультируясь с юристами.